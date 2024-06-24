Bayramda korsan taşımacılığa ve fahiş fiyata ceza yağdı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'da yapılan denetimler hakkında yazılı açıklama geldi.

Bakan Uraloğlu, vatandaşların huzurlu, rahat ve güvenli bir şekilde yolculuklarını sürdürmeleri için hem bayram öncesi hem de bayram boyunca yurt genelinde otobüslerin sıkı bir denetimden geçirildiğini belirtti.

14-23 Haziran tarihleri arasında 107 bin 896 şehirler arası otobüs seferi gerçekleştirildiği ifade eden Uraloğlu bu seferlerde 3 milyon 782 bin 90 yolcunun seyahat ettiğini bilgisini paylaştı.

Bayram tatilinde şehirler arası otobüslerde fahiş fiyatlarla bilet satışlarının önlenmesine yönelik denetimleri yaptıklarını kaydeden Uraloğlu, terminallerde ve kara yolları denetim istasyonlarında öncelikle, fahiş fiyatlı bilet satışı denetimleri yaptıklarını aktardı. Korsan ve yetki belgesiz taşımacılık ve emeklilere yönelik yüzde 20 indirim uygulanıp uygulanmadığına dair 13 bin 855 otobüsün denetlendiğini ifade eden Uraloğlu, Karayolu Taşıma Kanunu'na aykırı bir şekilde faaliyette bulunan otobüs işletmecilerine 23 milyon 453 bin 8 lira tutarında idari işlem uygulandığını söyledi

Bakan Uraloğlu ayrıca denetimlerin sadece bayramı kapsamadığını belirtti.