Bayramda plajlar doldu taştı

Ilıca, Pırlanta ve Altınkum'daki plajlarıyla, Alaçatı'daki butik otelleriyle en sevilen yerlerden biri İzmir'in Çeşme ilçesi, ince kumu, turkuaz rengi denizi, rüzgarı ve eğlence kültürüyle konuklarını cezbediyor.

Altın rengindeki plajları, mavi koyları, cumbalı taş evleri, sörf mekanları ve kaplıcalarıyla birbirinden farklı tatil seçeneklerini tatilcilere sunan İzmir, eşsiz bir deneyim keyfi sunuyor.

Yoğun araç girişi sebebiyle bazı sokaklarda trafiğin durma noktasına geldiği ilçede plajlar doldu 6taştı inşalar yer bulmakta zorlandı.

Bayramda 288 bin 915 aracın yer aldığı Çeşme, bu 9 günde yaklaşık 1 milyon 200 bin ziyaretçiyi karşıladı.

Çeşme Turistik Otelciler Birliği Başkanı Yakup Demir, bayramın, turizm için bir enerji olduğunu bu enerjiyi muhakkak sezonda almaları gerektiğini söyledi. Demir, bayram sonu, temmuz, ağustos yani yüksek sezon diye tabir edilen günlere de şu anda rezervasyon aldıklarını her şey iyi gidiyor, dileriz sezon sonu geldiğinde 'güzel bir sezon geçirdik' mesajını, paylaşacaklarını söyledi.