Bayramda Türkler baklavayı unuttu, tatlıya Araplar doydu

Güneşbakış’tan Elif Nur Gümüş’ün haberine göre, esnaf satışların beklentilerinin altında kaldığını ifade ederken, kimi esnaf sektörün Araplar sayesinde ayakta durduğunu ifade etti. Baklava fiyatlarının 150 TL’den 500 TL’ye kadar değiştiğini aktaran esnaf Adem Aydın, “Eskiden kiloyla satardık, şuan 3-4 adet alıyorlar. Fıstıklı sarmanın tanesi ortalama 25 TL’ye denk geliyor. Onu da genelde Araplar alıyor.” dedi.

“10 MÜŞTERİDEN SADECE 2’Sİ TÜRKTÜ”

İşletme sahibi Hamza Çamgerdan, “Sektörümüz keyif sektörü olduğu için, bizim milletimizde de keyif kalmadığı için yaz aylarında neredeyse sadece Araplara yönelik hizmetlerde bulunuyoruz. Bu bayramın yaza denk gelmesinden kaynaklanarak bizi Araplar ayakta tutuyor. Türk müşteriye olan portföyümüz biraz azalmış genelde yabancı müşterilerimize daha çok hitap ediyoruz şu sıralar. Bayramda tatlı alan 10 müşteriden sadece 2’si Türk müşteriydi.” şeklinde konuştu.

“EKONOMİK OLARAK ALIM GÜCÜ KALMADI”

Esnaf Kemal Kurt ise, “Geçen seneki yoğunluk yok. Neden yok, çünkü insanların ekonomik olarak alım gücü kalmadı...” diye konuştu. Tatlıcı esnafı Özkan Seyis de, “En çok talep fındıklılara ve Laz böreğine oluyor. Şehir dışından gelen yerli müşterilerimiz Laz böreğine ilgi gösteriyor. Taban fiyatlarımız 150, 200 TL arasında oluyor ama fıstıklı farklı. Alınıyor ama öz eleştiri yapmak gerekirse daha çok yabancı müşterilerimiz tercih ediyor. Yani fıstıklı biraz el yakıyor.” değerlendirmelerinde bulundu.

Ramazan Bayramının ardından Kurban Bayramında da tatlıcı esnafına “Bu bayram tatlı satışları nasıl, en çok hangi çeşitleri satıyorsunuz?” diye sorduk. Esnafların neredeyse hepsi satışların bu bayramda bekledikleri gibi gerçekleşmediği konusundan hemfikirken öte yandan bu durumun ekonomik buhrandan kaynaklı olduğu kanısında oldu. Yine esnafların tamamı fıstıklı baklava çeşitlerinin sadece Arap turistler tarafından tüketildiğini, Türk müşterilerin bu baklava çeşidi fiyatından ötürü satın alamadığını söyledi.

“ESKİDEN KİLOYLA SATARDIK ŞİMDİ 3-4 ADET ALIYORLAR”

Bayramlarda gelenek haline gelen ve dünya üzerinde de tadından söz ettiren baklavamız bu yıl Trabzon’dan beklenen ilgiyi göremedi. Tatlıcı esnafı düşük orandaki satışların sebebinin ise ekonomik sıkıntılardan ötürü olduğunu belirtti. 150 TL’den başlayan ve 500 TL’ye kadar yükselen baklava fiyatlarını sorduğumuz esnaf Adem Aydın, bu bayram baklava satışlarını “Geçen seneye göre satışlarımız düştü. İnsanlar fıstıklı baklava zaten alamıyor, adet olarak alıyor. Eskiden kiloyla satardık, şuan 3-4 adet alıyorlar.” ifadeleriyle değerlendirirken, işletme sahibi Hamza Çamgerdan, “Sektörümüz keyif sektörü olduğu için, bizim milletimizde de keyif kalmadığı için yaz aylarında neredeyse sadece Araplara yönelik hizmetlerde bulunuyoruz. Bu bayramın yaza denk gelmesinden kaynaklanarak bizi Araplar ayakta tutuyor.” şeklinde konuştu.

“İNSANLAR TADINA, KALİTESİNE DEĞİL UCUZLUĞUNA BAKIYOR”

Geçmiş bayramlara oranla tatlı satışlarında bu bayram ciddi düşüş yaşandığını belirten Adem Aydın, tatlı fiyatlarını da paylaştı. En uygun fiyatlı baklava çeşidinin fındıklı olduğunu söyleyen Aydın, fıstıklı baklavanın ise Türk müşterilerinden ziyade Arap turistler tarafından tercih edildiğini belirtti. Aydın, “Geçen seneye göre satışlarımız biraz düşüyor. Bu fiyatlardan dolayı, fiyatlar yükseliyor. Malum dolar yükseldikçe bizim fiyatlarda yükseliyor. İnsanlar ‘dolara bağlı değil’ diyor ama her şey dolara bağlı. O yüzden satışlar düşüyor. Geçen seneye göre satışlarımız düştü. İnsanlar fıstıklı baklava zaten alamıyor. Fıstığın kilosu olmuş 700 TL. Şuanda fıstıklı baklava 400 lira. İnsanlar adet olarak alıyor. Eskiden kiloyla satardık, şuan 3-4 adet alıyorlar. Alabilen fındıklı alıyor. Onunda kilosu 150 TL olduğu için alıyorlar.” ifadelerine yer verdi.

“İNSANLARIN ALIM GÜCÜ ÇOK DÜŞTÜ”

Son zamanlarda yaşanan ekonominin de baklava satışlarını etkilediğini bildiren Aydın, tepsi tepsi satılan baklavaların yerini adet baklavaların aldığını belirtirken bir dilim fıstıklı baklavanın 25 TL olduğunu dile getirdi. Aydın, “Geçen bayramlarda tepsi baklavayı 4-5 tane alırken şimdi bir tane aldık. O derece fiyatlarımız yükseldi. Yükseldiği içinde insanlar alamıyor. İnsanların alım gücü çok düştü. Bu bayram satışlar hiç beklediğimiz gibi değil. Bütün tatlılarımız duruyor tepsilerde hala. İnsanlar tatlı alırken artık damak tadına, kalitesine bakmıyor, hangisi ucuzsa onu alıyor. Şuanda fındıklı baklava fiyatı 150 TL, cevizli 160 TL. Fıstıklı sarma var ondan tane tane satabiliyoruz, günde bir, iki en fazla üç tane. Fıstıklı sarmanın tanesi ortalama 25 TL’ye denk geliyor. Çünkü kilosu 500 TL. Onu da genelde Araplar alıyor.” şeklinde konuştu.

“BİZİ ARAPLAR AYAKTA TUTUYOR ŞU AN”

Bayramda da diğer zamanlarda da Türk müşterilere satış yapamadığını dile getiren işletme sahibi Hamza Çamgerdan, Arap müşteriler sayesinde ayakta durduklarını dile getirerek bu durumu faiz ve enflasyonların sonucu olarak değerlendirdi. Çamgerdan, konuya yönelik yaptığı eleştirilerde “Sektörümüz keyif sektörü olduğu için, bizim milletimizde de keyif kalmadığı için yaz aylarında neredeyse sadece Araplara yönelik hizmetlerde bulunuyoruz. Geçen seneye kıyasla bu yıl satışlar yarı yarıya düşmüş durumda. Bu bayramın yaza denk gelmesinden kaynaklanarak bizi Araplar ayakta tutuyor şuanda. Türk müşteriye olan portföyümüz biraz azalmış genelde yabancı müşterilerimize daha çok hitap ediyoruz şu sıralar. Bayramda da tatlı alan 10 müşteriden sadece 2’si Türk müşteriydi. Geriye kalan 8 kişi Arap müşterilerden oluşuyor. Bu durumun sebebini ‘faiz sebep, enflasyon sonuç’ olarak değerlendiriyorum.” ifadelerini kullandı.

“KİLOSU 500 TL... GENELDE ARAP MÜŞTERİLER TERCİH EDİYOR”

Kendilerinde en çok satılan tatlı çeşidinin küçük dilimli ve en az maliyeti olan Özel Prens çeşidinin olduğunu söyleyen Çamgerdan, açıklamalarında “Bunun önüne, asgari ücretlere yapılan zamlarda hiçbir şekilde geçmeyecek. Bir işveren olarak, elemanıma yapılan maaş zammı benim kasamdan çıkacak demek oluyor o da benim ürünlerime yansıyacak fiyat artışı demek oluyor. Fındıklı ve cevizli çeşitleri 150 TL’den başlıyor, fıstıklılarda da 500 TL’ye kadar çıkıyor. Biz en çok fındıklı Özel Prens diye geçen, küçük dilimli, tepsi başına en fazla dilim düşen en az maliyeti olan, tüketimi de sunumu da en kolay olan tatlımızdır en çok satışı olan o. En az satışı da fıstık sarma da gerçekleştiriyoruz. Zaten görüyorsunuz tepsinin açılışı bile olmadı, kendisinin kilosu 500 TL. Zaten onu da genelde Arap müşteriler tercih ediyor. Özellikle yurtdışına giderken hediye olarak götürdükleri bir ürün oluyor.” sözlerini kullandı.

“FISTIKLI VE CEVİZLİYE DAHA YOĞUN BİR TALEP VAR”

Pastanelerinde en çok fındıklı ve cevizlinin satışının gerçekleştiğini söyleyen Kemal Kurt, arife gününde daha yoğun olduklarını söylerken öte yandan fıstıklı baklavaya yine sadece Arap turistlerden ilgi olduğunu söyledi. Kurt, “Geçen seneki yoğunluk yok. Neden yok, çünkü insanların ekonomik olarak alım gücü kalmadı... Fıstıklı baklava 350 lira, o yüzden fıstıklı ve cevizliye daha yoğun bir talep var. Yine çok şükür, şükretmek lazım... Arife günü 5 kat daha fazlaydı satışlar. Ama zaten bugün, yarın yoğun olmasını beklemiyorduk. Yine tepsi siparişimizde arife günü çoktu. Şimdi daha çok kilo olarak satış yapıyoruz. Genelde fındıklı ve cevizli baklavalara talep var, fıstıklılarda da Arap talepleri bayağı yoğun.” ifadelerine yer verdi.

“DAHA ÇOK YABANCI MÜŞTERİLERİMİZ TERCİH EDİYOR”

Tatlı çeşitlerini sayarken fıstıklı baklavayı ayrı şekilde değerlendiren Özkan Seyis, fiyatların normalleşmeye başladığını dile getirirken fıstıklı baklavanın cep yaktığını belirtti. Seyis, konuya yönelik “Tatlı satışlarımız güzel, fiyatlar normalleşti. Arife günümüz güzel geçti, bu zaten bizim alışılagelmiş bir özelliğimiz arife günü herkes dışarı çıkar bayram alışverişini yapar. Güzeldi, Allah bereket versin. En çok talep fındıklılara ve Laz böreğine oluyor. Şehir dışından gelen yerli müşterilerimiz Laz böreğine ilgi gösteriyor. Taban fiyatlarımız 150, 200 TL arasında oluyor ama fıstıklı farklı. Alınıyor ama öz eleştiri yapmak gerekirse daha çok yabancı müşterilerimiz tercih ediyor. Yani fıstıklı biraz el yakıyor.” değerlendirmelerinde bulundu.