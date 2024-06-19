Bayramda yollar yine kan gölüne döndü! 4 günde 26 ölü, 5 bin 345 yaralı

Kaynak: AA
Bayramda yollar yine kan gölüne döndü! 4 günde 26 ölü, 5 bin 345 yaralı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kurban Bayramı'nın ilk dört gününde gerçekleşen trafik kazaları sonucunda 26 kişinin yaşamını yitirdiğini, 5.345 kişinin ise yaralandığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, bayram süresince trafik ekiplerinin 24 saat boyunca denetimlerini sürdürdüğünü ifade etti.

Yerlikaya, son 24 saat içinde 693 trafik kazasının meydana geldiğini ve bu kazalarda 4 kişinin öldüğünü, 1.302 kişinin yaralandığını belirtti. Ayrıca, ekiplerin 343.095 aracı denetlediğini, 25.518 araca hız ve radar cezası uygulandığını, 30.390 araca ise diğer çeşitli işlemlerin yapıldığını açıkladı.

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Sürücülere trafik kurallarına uymaları çağrısında bulunan Yerlikaya, "Bayram tatilinin ilk 4 gününde (cumartesi, pazar, pazartesi ve salı) maalesef 26 kişi hayatını kaybetti, 5 bin 345 kişi ise yaralandı. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Denetimlerimizin tek amacı var, bayram tatiline giden vatandaşlarımızın sağ salim ailelerine kavuşması, onlara sarılması. ️Lütfen aşırı hız yapmayalım. Araçlarımızda da otobüslerde de emniyet kemeri takmayı ihmal etmeyelim. Trafik kurallarına uyalım. Yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil. Lütfen aklımızdan çıkartmayalım." ifadelerini kullandı.

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