Bayramdan sonra uçuşa geçecek. Atilla Yeşilada "Kaçış Yok" diyerek açıkladı

Düzenleme: Kaynak: Halk TV
Bayramdan sonra uçuşa geçecek. Atilla Yeşilada "Kaçış Yok" diyerek açıkladı

Ekonomist Atilla Yeşilada, Kurban Bayram sonrasında bir yatırım aracında büyük bir ralli yaşanacağını belirtti. Yeşilada, çok kritik uyarılarda bulunarak dolar ve Euro'da yapılmaması gerekenleri tek tek sıraladı.

Ünlü ekonomist Atilla Yeşilada cevapları merakla beklenen konular hakkında düşüncelerini paylaştı. Otomobil fiyatlarından, arsa ve daire fiyatlarına kadar tüm yatırım araçlarını masaya yatıran Yeşilada çarpıcı açıklamalar yaptı.

Geçtiğimiz aylarda borsa yükselmeyecek diyen Atilla Yeşilada fikir değiştirdi. Yeşilada Borsa İstanbul'un yükseleceğini söyleyerek fikrinin değiştirmesinin nedenine de açıkladı.

"Borsa konusunda oldukça iyimserim" diyen Yeşilada "Kurban Bayramı'nda sonra borsada yukarı yönlü bir hareket bekliyorum. Son 1-2 ay içerisinde çıkış yaşandı ve Borsa İstanbul, 1 milyon yatırımcı kaybetti. Bu sefer çıkış sayısı daha da artabilir" dedi.

Yeşilada "Dolar ve Euro'nun yükselmesini beklemek hayalcilik olur. Ben dövizden prim elde edileceğini düşünmüyorum" diye konuştu.

"Konut satışında yıllık bazda yavaşlama gördük, konut fiyat artışlarının da enflasyonun iyice gerisine düştüğünü göreceğiz" diyen Yeşilada "Artık konut ve arsanın yatırım araçlarından çıkacağını tahmin ediyorum. 2. el otomobil fiyatları daha da düşecektir. Bu ortamda kimse faize ve krediye dayalı bir birikimden uzak duracaktır. Artık borsa tarafında altın dönem başladı" dedi.

atilla-yesilada-ekonomi-1560248281.jpg

1579847404838-atilla.jpg

atilla-yesilada-plk7-cover-cbim-cover.jpg

İlgili Haberler
Atilla Yeşilada: Bu yapılırsa dolar 12 lira...
Bunu bilmeden Bayram tatiline çıkmayın! İslam Memiş'ten altın ve dolar için "açık pozisyon" uyarısı
Son Haberler
Ümit Özdağ'dan 1 yıl sonra gelen Kılıçdaroğlu itirafı Gündem
Ümit Özdağ'dan 1 yıl sonra gelen Kılıçdaroğlu itirafı
Aslı Bekiroğlu meğer barzo ve dağ ayısı erkek seviyormuş Magazin
Aslı Bekiroğlu meğer barzo ve dağ ayısı erkek seviyormuş
İktidarın dolar planı sızdı! 30'un altına inmeyecek dedi yeni rekor seviyeyi açıkladı Ekonomi
İktidarın dolar planı sızdı! 30'un altına inmeyecek dedi yeni rekor seviyeyi açıkladı
Melissa Vargas yok artık. Dünya rekoru bu. Çarpsa insanı bayar Spor
Melissa Vargas yok artık. Dünya rekoru bu. Çarpsa insanı bayar
Enflasyon cortladı maliyetler patladı kurban fiyatları fırladı Ekonomi
Enflasyon cortladı maliyetler patladı kurban fiyatları fırladı
Dolar enflasyona odaklandı Ekonomi
Dolar enflasyona odaklandı
Sıcaktan bayılan 2 futbolcu hastaneye kaldırıldı Yerel Haberler
Sıcaktan bayılan 2 futbolcu hastaneye kaldırıldı