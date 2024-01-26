Bayramiç Barajı yüzde 100 doluluğa ulaştı

Kaynak: İHA
Bayramiç Barajı yüzde 100 doluluğa ulaştı
'Bin Pınarlı İda' olarak geçen Kaz Dağları'nın eteklerindeki Bayramiç Barajı'ndaki doluluk oranları yüzde 100'ü buldu.

Yaz aylarında yaşanan kuraklık nedeniyle Türkiye'deki barajlardaki doluluk oranları ciddi şekilde düşüş yaşamış, sonbahar ve kış aylarının gelmesiyle tekrardan yükselişe geçmişti.

Çanakkale'de, çok sayıda su kaynağına sahip olduğu için mitolojide adı 'Bin Pınarlı İda' olarak geçen Kaz Dağları'ndan beslenen 96 milyon 500 bin metreküp su kapasitesine sahip Bayramiç Barajı, son yağışlarla birlikte yüzde 100 doluluğa ulaştı.

Kuraklık nedeniyle yüzde 8'lere kadar gerileyen ve yeterli yağışlar olmaması halinde tarımsal sulamaya kapatılması gündeme gelen Bayramiç Barajı'nda su seviyesi ciddi oranda azalmıştı.

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