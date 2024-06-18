Bayramın 3. gününde kurbanlık alma telaşı

Şehirdeki kurban pazarlarında büyükbaş hayvanların büyük bir kısmı satılmış durumda, küçükbaş hayvan satıcıları ise ellerinde kalan az sayıdaki hayvanları satmaya çalışıyor.

Bayramın üçüncü gününde, daha uygun fiyatlı kurbanlık arayan vatandaşlar pazarları dolaştı. Hayvanlarını satan satıcılar çadırlarını toplarken, belediye ekipleri de boşalan alanları kireçleyerek ilaçlama yaptı.

Bahçelievler'deki bir kurban satış noktasında yer alan Zekai Koyuncu, Tokat'tan getirdiği 450 küçükbaş hayvanı önceki gün öğle saatlerinde sattığını belirtti.

Koyuncu, müşterilerinin memnuniyeti sayesinde her yıl kendisinden alışveriş yaptıklarını, köyden gelen üreticilere destek olunması gerektiğini ifade etti. Satıcı Enes Genç ise Ordu'dan getirdiği 210 küçükbaş hayvandan şu anda 30'unun kaldığını, satışların geçen yıla göre daha hızlı olduğunu ve kalan hayvanları satarak bugün memleketine dönmeyi planladığını söyledi. Pazarda sadece birkaç çadırın kaldığını belirten Genç, bu yılın satışlar açısından verimli geçtiğini ekledi.

Ahmet Çalışkan, daha uygun fiyatlı kurbanlık bulma umuduyla bayramın üçüncü gününde pazara geldiğini, fiyatların çok değişmediğini ve dini gereklilik nedeniyle bugün kurbanlık alıp kesmek zorunda olduklarını dile getirdi.

Engin Kılıçarslan ise hisseyle kurbanlık alıp kestiğini, dini ibadet olarak kesilen hayvanın etini kendi buzdolabına koymak istemediği için çocuklar için küçükbaş hayvan almayı tercih ettiğini, pazar yerini gezmekten hoşlandığını ve Anadolu'dan gelen insanları görmek, bayram atmosferini yaşamak için pazara geldiğini söyledi.