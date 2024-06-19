Bayramın son gününde hava nasıl olacak? Bu illerde yaşayanlar dikkat

Doğu Karadeniz kıyı illeri, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Denizli, Uşak, Burdur ve Isparta'nın kuzey ve batı kesimleri ile Afyonkarahisar'ın güneyi ve Van'ın doğu kesimlerinde yerel olarak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.