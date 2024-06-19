Bayramın son gününde hava nasıl olacak? Bu illerde yaşayanlar dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre, ülkenin kuzeydoğusu ile Güney Ege ve Akdeniz'in iç kesimleri parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak.
Doğu Karadeniz kıyı illeri, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Denizli, Uşak, Burdur ve Isparta'nın kuzey ve batı kesimleri ile Afyonkarahisar'ın güneyi ve Van'ın doğu kesimlerinde yerel olarak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
Diğer bölgelerin ise az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde ise toz taşınımı olabileceği belirtiliyor.
Hava sıcaklıklarının genel olarak mevsim normallerinin 7-10 derece üzerinde seyredeceği öngörülüyor. Rüzgar genellikle kuzey ve batı yönlerden hafif olarak esecek, zaman zaman orta kuvvette olacak.
Marmara'nın güneyi ve Ege'nin kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli rüzgarlar (40-60 km/sa) etkili olabilir.
Bölgesel olarak hava durumu şu şekilde özetlenebilir:
Marmara Bölgesi: Az bulutlu geçecek.
Ege Bölgesi: Parçalı ve az bulutlu, öğleden sonra Uşak, Denizli ve Afyonkarahisar'ın güneyinde kısa süreli ve yerel gök gürültülü sağanak yağışlar olacak.
Akdeniz Bölgesi: Az bulutlu, iç kesimlerin bazı bölgelerinde parçalı bulutlu, öğleden sonra Burdur ile Isparta'nın batı ve kuzey kesimlerinde kısa süreli ve yerel gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor.
İç Anadolu Bölgesi: Az bulutlu, kuzey ve doğusunda yer yer parçalı bulutlu.
Batı Karadeniz Bölgesi: Parçalı ve az bulutlu.
Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesi: Parçalı, yer yer çok bulutlu, özellikle Doğu Karadeniz kıyılarında yerel sağanaklar olacak.
Doğu Anadolu Bölgesi: Parçalı ve az bulutlu, doğu kesimlerde yer yer çok bulutlu, özellikle Kars, Ardahan, Erzurum'un kuzeyi ile Van'ın doğusunda yerel sağanaklar ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülebilir.
Güneydoğu Anadolu Bölgesi: Az bulutlu ve açık, güney kesimlerinde yer yer toz taşınımı olabilir.