Bayramın son gününde hava nasıl olacak? Bu illerde yaşayanlar dikkat

Bayramın son gününde hava nasıl olacak? Bu illerde yaşayanlar dikkat
Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) bayramın son gününde bazı illerde sağanak beklendiğini duyurdu. Yurt genelinde ise mevsim normallerinin 7-10 derece üzerinde olacağı aktarıldı.

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Bayramın son gününde hava nasıl olacak? Bu illerde yaşayanlar dikkat 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre, ülkenin kuzeydoğusu ile Güney Ege ve Akdeniz'in iç kesimleri parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak.

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Bayramın son gününde hava nasıl olacak? Bu illerde yaşayanlar dikkat 2

Doğu Karadeniz kıyı illeri, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Denizli, Uşak, Burdur ve Isparta'nın kuzey ve batı kesimleri ile Afyonkarahisar'ın güneyi ve Van'ın doğu kesimlerinde yerel olarak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

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Bayramın son gününde hava nasıl olacak? Bu illerde yaşayanlar dikkat 3

Diğer bölgelerin ise az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde ise toz taşınımı olabileceği belirtiliyor.

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Bayramın son gününde hava nasıl olacak? Bu illerde yaşayanlar dikkat 4

Hava sıcaklıklarının genel olarak mevsim normallerinin 7-10 derece üzerinde seyredeceği öngörülüyor. Rüzgar genellikle kuzey ve batı yönlerden hafif olarak esecek, zaman zaman orta kuvvette olacak.

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Bayramın son gününde hava nasıl olacak? Bu illerde yaşayanlar dikkat 5

Marmara'nın güneyi ve Ege'nin kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli rüzgarlar (40-60 km/sa) etkili olabilir.

Bölgesel olarak hava durumu şu şekilde özetlenebilir:

Marmara Bölgesi: Az bulutlu geçecek.

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Bayramın son gününde hava nasıl olacak? Bu illerde yaşayanlar dikkat 6

Ege Bölgesi: Parçalı ve az bulutlu, öğleden sonra Uşak, Denizli ve Afyonkarahisar'ın güneyinde kısa süreli ve yerel gök gürültülü sağanak yağışlar olacak.

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Bayramın son gününde hava nasıl olacak? Bu illerde yaşayanlar dikkat 7

Akdeniz Bölgesi: Az bulutlu, iç kesimlerin bazı bölgelerinde parçalı bulutlu, öğleden sonra Burdur ile Isparta'nın batı ve kuzey kesimlerinde kısa süreli ve yerel gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor.

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Bayramın son gününde hava nasıl olacak? Bu illerde yaşayanlar dikkat 8

İç Anadolu Bölgesi: Az bulutlu, kuzey ve doğusunda yer yer parçalı bulutlu.

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Bayramın son gününde hava nasıl olacak? Bu illerde yaşayanlar dikkat 9

Batı Karadeniz Bölgesi: Parçalı ve az bulutlu.

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Bayramın son gününde hava nasıl olacak? Bu illerde yaşayanlar dikkat 10

Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesi: Parçalı, yer yer çok bulutlu, özellikle Doğu Karadeniz kıyılarında yerel sağanaklar olacak.

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Bayramın son gününde hava nasıl olacak? Bu illerde yaşayanlar dikkat 11

Doğu Anadolu Bölgesi: Parçalı ve az bulutlu, doğu kesimlerde yer yer çok bulutlu, özellikle Kars, Ardahan, Erzurum'un kuzeyi ile Van'ın doğusunda yerel sağanaklar ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülebilir.

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Bayramın son gününde hava nasıl olacak? Bu illerde yaşayanlar dikkat 12

Güneydoğu Anadolu Bölgesi: Az bulutlu ve açık, güney kesimlerinde yer yer toz taşınımı olabilir.

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