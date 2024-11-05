Bayrampaşa Belediyesi işçilere yüzde 40 zam yaptı

Bayrampaşa Belediyesi ile Hizmet-İş Sendikası arasında yapılan görüşmeler işçilere yüzde 40 zam ile sonuçlandı. Belediye adına 3 yıllık Toplu İş Sözleşmesi protokolünü imzalayan Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu, “Biz her daim emekten ve emekçiden yanayız” dedi.

Bayrampaşa Belediyesi ile Hizmet-İş Sendikası arasında yapılan görüşmeler, işçilere yüzde 40 zam yapılmasını karara bağlayan protokolün imzalanmasıyla tamamlandı. Belediye adına 3 yıllık Toplu İş Sözleşmesi protokolünü Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu imzaladı.

Başkan Mutlu, "Biz her daim emekten ve emekçiden yanayız. Çalışanlarımızın sosyal ve ekonomik koşullarının iyileştirilmesi için elimizden gelen her şeyi yaptık, yapmaya da devam edeceğiz. Yeni sözleşmemiz çalışanlarımız ve aileleri için hayırlı-uğurlu olsun" dedi.