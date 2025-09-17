Bayrampaşa Belediye'sinin yolsuzluk soruşturmasında 6 şüpheli daha tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Bayrampaşa Belediyesine yönelik 'irtikap', 'rüşvet', 'nitelikli dolandırıcılık' ve 'ihaleye fesat karıştırmak' da dahil bir dizi suçtan soruşturma başlatılmış, söz konusu soruşturma kapsamında suça karıştıkları iddiasıyla 48 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti. Aralarında Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun da yer aldığı 39 kişi tutuklanmıştı. Şüphelilerden 9'unun daha sulh ceza hakimliğindeki işlemleri tamamlandı. Sulh ceza hakimliği, 6 zanlının tutuklanmasına karar verdi. Hakimlik, şüphelilerden 3'ü ile ilgili adli kontrol tedbiri uygulanmasına hükmetti.

Soruşturma kapsamında toplam 26 zanlı tutuklandı, 19 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandı