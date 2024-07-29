Bayrampaşa hali kan gölüne döndü

Kaynak: İHA
Bayrampaşa hali kan gölüne döndü

Bayrampaşa sebze ve meyve halinde esnaflar arasında yol verme tartışması nedeniyle kavga çıktı. Bıçak ve silahların kullanıldığı olayda 5 kişi yaralandı. 4 şüpheli gözaltına alındı.

Bayrampaşa Kocatepe Mahallesi'ndeki sebze meyve halinde komşu iki dükkan çalışanları arasında yol verme sebebiyle tartışma çıktı.

Çıkan tartışma kısa süre içerisinde silahlı ve bıçaklı kavgaya dönüştü. Olayda N.Ç.T., A.C.A., M.M.E., O.A. ve M.H.A. isimli 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri daha sonra olay yeri ve çevresinde yaptıkları çalışmada çok sayıda boş kovan ve olayda kullanıldığı değerlendirilen 1 adet silah ele geçirdi.

Olay yerinde araştırma yapan polis ekipleri kavgaya karıştığı tespit edilen O.Ş., M.Ş., T.Ş. ve N.Ş. isimli şüphelileri kısa süre içerisinde yakalayarak gözaltına aldı.

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