İstanbul 8. İdare Mahkemesi, CHP’nin kazandığı Bayrampaşa Belediye Başkan Vekilliği seçimlerinin yürütmesini durdurdu. CHP'nin ikinci kez kazandığı seçim AKP'nin itirazı nedeniyle iptal edildi.

CHP, İstanbul 8. Bölge İdare Mahkemesi’nin verdiği karar için Bölge İdare Mahkemesi’ne itirazda bulunacak.

NE OLMUŞTU?

İstanbul'da CHP'li Bayrampaşa Belediyesine yönelik başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Belediye Başkanı Hasan Mutlu dahil 26 kişi tutuklanmış, 19 kişi adli kontrol kararı ile serbest bırakılmıştı.

İçişleri Bakanlığı tutuklamadan bir gün sonra Mutlu'nun görevden uzaklaştırıldığını duyurmuştu.

Mutlu'nun sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda görevden alma kararı için, "Tutuklanmamın ve görevden uzaklaştırılmamın tek nedeni; AK Parti'ye katılma baskısına boyun eğmememdir" ifadelerine yer verilmişti.

CHP'li Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun tutuklanıp görevden uzaklaştırılmasının ardından belediye meclisi başkan vekili seçmek üzere toplanmıştı.

21 Eylül tarihinde yapılan seçimlerde AKP'li İbrahim Akın ile CHP'li İbrahim Kahraman yarıştı.

Seçimlerin ilk üç turunda yapılan oylamada verilen geçersiz oylar nedeniyle sonuç 4'üncü tura kalmıştı.

Seçimlerin dördüncü turunda AKP'li ve CHP'li adaylar arasındaki eşitliğin bozulmaması üzerine salonda gerilim arttı.

Eşitlik sebebiyle seçimin kuraya kalması karar verildi. Kura sonucunda belediye Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) kaldı. Kura sonucu da salonda gerilimin yükselmesine ve tartışmalara neden oldu. Kura sonucuna göre CHP adayı İbrahim Kahraman yeni belediye başkanı seçilmişti.