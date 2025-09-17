Bayrampaşa’da feci kaza: Yola atlayan çocuğa otomobil çarptı!

Kaza, saat 15.00 civarında Muratpaşa Mahallesi Kamil Caddesi’nde gerçekleşti. Yolda ilerleyen otomobil, kaldırımdan yola fırlayan çocuğa çarpmamak için manevra yaptı. Sürücünün kontrolü kaybettiği araç, kaldırıma çıkıp ağaca çarparak durdu.

Kazada, yola atlayan çocuk otomobilin yan tarafına çarparak yola savruldu. Çevreden koşanlar, yerden kalkan çocuğa yardım etti. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri ulaştı. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan çocuk, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

KAZA GÜVENLİK KAMERASINDA

Kaza anı, caddedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kaldırımda koşan çocuğun hızla yola atıldığı ve otomobilin kaza yaptığı anlar net bir şekilde görülüyor.