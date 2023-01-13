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Hırsızlık çetesi çökertildi: 13 gözaltı

Bayrampaşa’da polis ekiplerinin çalışması sonucu hırsızlık çetesi çökertildi.

Haber Giriş: 13 Ocak 2023 Cuma - 12:12
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Bayrampaşa’da hırsızlık çetesi çökertildi

Hırsızlık çetesi çökertildi: 13 gözaltı
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İHA’nın haberine göre, “Dayı” lakaplı elebaşının yönettiği çete, faaliyetlerini Bayrampaşa ve çevresinde yürütüyordu.

Elebaşı sipariş aldıktan sonra çete üyeleri, taktıkları maske ve eldivenlerle hırsızlık için harekete geçiyordu. Çalınan malzemeler ise Bayrampaşa’daki bir otoparkta depolanıyordu.

Bayrampaşa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, çeteyi çökertmek için düğmeye bastı.

13 GÖZALTI

Ekipler, çete üyeleri Bayrampaşa’da bir iş merkezinde hırsızlık için toplantı yaparken operasyon düzenledi. 13 şüpheli yakalanarak emniyete götürülürken 500 bin dolar değerinde çalıntı malzeme ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler sahiplerine teslim edildi.

Çete üyelerinin hırsızlıktan sonra kıyafetlerini değiştirdikleri ve sonrasında polis ekiplerinin düzenlediği operasyon güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, şüphelilerin hırsızlık yaptıktan sonra otoparkta kıyafetlerini değiştirdikten sonra bir araca binerek uzaklaştıkları görülüyor.

Daha sonra iş merkezinde toplantı yaparken polis ekiplerinin operasyonu görülüyor.

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