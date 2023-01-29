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Telefonla konuşan kadına otobüs çarptı

15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda otobüsten inen Müzeyyen K. telefonla konuşurken, perondan çıkan başka bir otobüsün çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Haber Giriş: 29 Ocak 2023 Pazar - 01:32
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Bayrampaşada otogarda telefonla konuşan kadına otobüs çarptı

Telefonla konuşan kadına otobüs çarptı
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Saat 18.30 sıralarında Bayrampaşa 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda meydana gelen olayda il dışından gelen Müzeyyen K., otobüsten indikten sonra telefonla konuşmaya başladı.

Müzeyyen K. telefonla konuşurken perondan yeni çıkan 35 PK 128 plakalı otobüsü fark etmeyerek aracın altında kaldı.

Çevredekilerin uyarısı ile durumu fark eden şoför, otobüsü durdurdu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

GÖRÜNTÜ ALINMASINI ENGELLEMEYE ÇALIŞTILAR

Ekipler olay yerinde uzun süre inceleme yaparken, Müzeyyen K.'nin cenazesi çalışmaların ardından cenaze aracıyla morga kaldırıldı.

Kazayı görüntüleyen basın mensupları ise, çevredeki bir kişinin engeli ile karşılaştı. Çekim yapılmasına tepki gösteren bu kişi," Niye çekiyorsun, sana çekme demedim mi" diyerek görüntü alan kameramanı olay yerinden uzaklaştırmaya çalıştı.  (DHA)

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adem
29.01.2023 02:05
otobüslere millet yolculukta hoşca vakit geçirsin diye ekran takana kadar geriyi görecek kamera takamıyorlar,  
 
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