Bayrampaşa’da otomobilin parçaladığı demir bariyerler yayaya çarptı

İddialara göre, 34 GJP 058 plakalı aracın sürücüsü, cadde üzerinde seyrederken başka bir araç tarafından sıkıştırıldı.

Kaçmak için sağa yönelen sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybederek demir bariyerlere çarptı ve yan yola düştü.

Bu trajik anlarda, sokakta yürüyen bir yabancı uyruklu şahıs, kopan demir bariyerlerin çarpması sonucu ağır yaralandı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan yaralı, acil müdahaleye ihtiyaç duyuyordu.

Kazanın ardından araç çekiciyle kaldırılırken, sürücü ise karakola götürülmek üzere ifadesi alınmak üzere polis tarafından götürüldü.