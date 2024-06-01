Bayrampaşa'da yol verme kavgası! Polisten biber gazlı müdahale...

İstanbul Bayrampaşa'da iddiaya göre, otomobilin sürücüsü bir inşaat firması çalışanından yol isteyince ortalık gerildi.

Edinilen bilgilere göre, inşaat çalışanı yol veremeyince otomobil sürücüsü ile tartışmaya başlarken, büyüyerek devam eden tartışma kavgaya dönüştü.

YUMRUKLAR HAVADA UÇUŞTU

Tarafların yakınlarının da dahil olduğu kavgada yumruklar havada uçuşurken, o anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye kaydedildi.

BİBER GAZLI MÜDAHALE

Kameralara yansıyan görüntülerde; tarafların sokak ortasında bir birine yumruklarla saldırdığı görülürken, polis ekipleri, taraflara biber gazıyla müdahale etti. Tarafların güçlükle sakinleştirildiği görüldü.