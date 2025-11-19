Muhalif belediyelere yönelik operasyonlar sürüyor. Bayrampaşa Belediyesine yönelik 'İrtikap', 'Rüşvet', 'Nitelikli dolandırıcılık' ve 'İhaleye fesat karıştırmak' suçlarıyla ilgili soruşturma başlatılmıştı. Baytaş A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Selim Mataracı 'İhaleye fesat karıştırma' suçundan tutuklandı.
Baytaş A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Mataracı tutuklandı
Bayrampaşa Belediyesi’ne yönelik 'Yolsuzluk' soruşturması kapsamında Baytaş A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Mataracı'nın tutuklanmasına karar verildi.
Kaynak: DHA
