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BUDO'da bazı seferler iptal edildi

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nce işletilen Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) seferlerinden bazıları düzenlenemeyecek.

Haber Giriş: 4 Şubat 2023 Cumartesi - 10:28
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Bazı BUDO seferleri iptal

BUDO'da bazı seferler iptal edildi
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BUDO’nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre saat 09:30’daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve aynı saatteki Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas), saat 10.00’daki Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ile 10.30’daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle gerçekleştirilemeyecek.

Aynı gerekçeyle saat 08.00’deki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferi de yapılamamıştı. (AA)

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