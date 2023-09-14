Bazı büyükelçiliklere atamalar yapıldı

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla bazı büyükelçiliklere atamalar Resmi Gazete'de yayımlandı.
Rusya Federasyonu Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, Ukrayna Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Mustafa Levent Bilgen, Polonya Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Rauf Alp Denktaş, Fas Krallığı Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Mustafa İlker Kılıç, Burundi Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Alp Işıklı atandı.