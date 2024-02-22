Bazı meyve sebzelerin birlikte bulunmaması gerekiyor

“Atalarımız boşuna dememiş, bir çürük elma bütün elmaları bozar” diye. Fakat sadece çürük elma değil, sağlam elma da diğer meyvelere zararlı olabiliyor. Bazı meyve ve sebzeler, olgunlaştıkça etilen gazı salgılıyor. Bu da yanlarında bulunan diğer meyve ve sebzelerin dayanıklılığını azaltıyor.

Mesela elma, armut, kayısı, muz, kivi, mango, şeftali ve erik gibi meyveler etilen salgıladığı için renkleri zamanla değişiyor. Bu nedenle patates, brokoli, havuç, lahana ve fasulye gibi etilene hassas sebzeleri uzak tutmak gerekir. Yapılan bir çalışmaya göre birlikte saklanmaması gereken meyve ve sebzeler şöyle:

Elma ve karpuz

Bu iki meyve de buzdolabında tutulmalı ama elmanın saldığı etilen karpuzu çürüteceği için ayrı yerlerde olmalı.

Soğan ve patates

Soğan çok az etilen salgılasa da patates soğanın kokusuna dayanamaz ve çürür.

Muz ve diğer tüm meyve ve sebzeler

Muzları diğer meyve ve sebzelerden uzak tutun. Yan yana geldiklerinde hemen çürüme başlar. Birlikte saklanabilecek meyve ve sebzeler ise şunlar:

Kivi ve avokado

Olgunlaşana kadar dışarıda bıraktıktan sonra saklamak için buzdolabına kaldırın.

Domates ve erik

Buzdolabında tutun ama yemeden önce oda sıcaklığına gelmesini bekleyin ki tadı güzel olsun.

Nektarin, şeftali ve kayısı

Oda sıcaklığında durması lezzetini artıracak ama çok erken buzdolabına girdiği zaman tadı kaçar.

Salatalık, biber, karnabahar ve brokoli

Salatalık, biber, karnabahar ve brokoliyi buzdolabında bir arada tutmak onlara bir zarar vermez.