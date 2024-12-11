MGK'da üst düzey atama için düşünülen isim sızdı

Ankara’da bürokrasi ve iktidar kulislerinde, Milli Güvenlik Kurulu (MGK) Genel Sekreterliği’ne yapılacak atama gündemin merkezine oturdu. MGK Genel Sekreteri Seyfullah Hacımüftüoğlu’nun yaş haddinden dolayı emekliye ayrılacak olması, kulislerde hareketliliğe yol açtı.

Devletin en üst düzey koordinasyon mekanizmalarından biri olan MGK’da yeni yılda yapılacak bu değişim, hem AKP Genel Merkezi’nde hem de başkent bürokrasisinde dikkatle takip ediliyor.

T24'ün haberine göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında 2024 yılının son toplantısını geçen hafta gerçekleştiren MGK’da, Hacımüftüoğlu’nun emekliliği sonrası yeni dönemin hazırlıkları başladı. Herhangi bir olağanüstü durum olmaması halinde, 2025 yılındaki ilk MGK toplantısını yeni genel sekreterin koordine etmesi bekleniyor.

MGK GENEL SEKRETERLİĞİ'NE DÜŞÜNÜLEN İSİM ORTAYA ÇIKTI

Hacımüftüoğlu’nun yerine atanması muhtemel isim olarak Ankara Valisi Vasip Şahin öne çıkıyor. Mülki idare kökenli bir bürokrat olan Şahin, 2010’dan bu yana valilik görevlerinde bulunuyor. Şahin, 2018 yılında Ankara Valiliği’ne atanmış, bu göreve gelmeden önce Düzce, Malatya ve İstanbul’da valilik yapmıştı. MGK Genel Sekreterliği için Şahin’in adı ciddi şekilde gündeme geliyor.

KAR TATİLİ AÇIKLAMASIYLA GÜNDEME GELİYORDU

İstanbul’da valilik yaptığı dönemde, kar yağışlarında okulları tatil etmesiyle öğrenciler tarafından oldukça sevilen Vasip Şahin, o dönemde hakkında yapılan birçok eğlenceli paylaşımla da gündeme gelmişti.

Vasip Şahin

VASİP ŞAHİN KİMDİR?

Vasip Şahin, 1964 yılında Bayburt'ta dünyaya geldi. İlkokul, ortaokul ve lise eğitimini Erzincan’da tamamladıktan sonra, 1985 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. 1986 yılında Erzincan’da kaymakam adayı olarak göreve başladı ve aynı yıl İngiltere’ye giderek bir yıl boyunca inceleme ve araştırmalarda bulundu.

Kaymakamlık kariyerine Kastamonu’nun Küre, ardından Malatya’nın Pütürge ilçelerinde devam eden Şahin, daha sonra Muş Vali Yardımcılığı görevinde bulundu. Bolu’nun Mudurnu ve Ankara’nın Kızılcahamam ilçelerinde kaymakamlık yaptıktan sonra Düzce Vali Yardımcılığı görevini üstlendi.

2003 yılında İçişleri Bakanlığı’nda Hukuk Müşaviri olarak görev yapmaya başlayan Vasip Şahin, aynı zamanda Sivil Savunma Genel Müdürlüğü’nde Daire Başkanlığı yaptı. 2005-2008 yılları arasında İller İdaresi Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürüttü ve 2008 yılında İller İdaresi Genel Müdürü olarak atandı. 2010 yılında Düzce Valiliği görevine getirilen Şahin, bu görevi iki yıl sürdürdü.

2012 yılında Malatya Valiliği’ne atanan Vasip Şahin, burada iki yıl görev yaptıktan sonra 2014 yılında İstanbul Valiliği’ne getirildi ve bu görevini dört yıl boyunca yürüttü. 2018 yılında Cumhurbaşkanlığı kararıyla Ankara Valiliği görevine atanan Şahin, 6 Kasım 2018 tarihinde bu görevine başladı.

Evli ve üç çocuk babası olan Vasip Şahin, iyi derecede İngilizce bilmektedir.