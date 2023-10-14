BBC muhabirleri İsrail polisi tarafından silah zoruyla alıkonuldu

İsrail polisi, BBC Arapça ekibi Tel Aviv'de bir otele giderken üzerinde kırmızı bantlarla "TV" yazılı araçlarının önünü kesti.

BBC'de yer alan habere göre, daha sonra araçtan sürüklenerek çıkarılan ve üzerleri aranan gazeteciler duvara doğru itildi.

OLAYI GÖRÜNTÜLEMEYE ÇALIŞIRKEN TELEFONU YERE FIRLATILDI VE BOYNUNA DARBE ALDI

Olay esnasında kendilerini BBC muhabirleri olarak tanıttıklarını söyleyen Muhannad Tutunji ve Haitham Abudiab, polise basın kartlarını da gösterdiklerini anlattı.

Tutunji, olayı görüntülemeye çalışırken telefonunun yere fırlatıldığını ve boynuna darbe aldığını dile getirdi.

BBC, olayla ilgili yorum alabilmek için İsrail polisiyle temasa geçti.

BBC'den bir sözcü, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, muhabirlerin, İsrail-Gazze çatışması hakkında özgürce haber yapabilmeleri gerektiğini belirtti.