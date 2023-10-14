BBC muhabirleri İsrail polisi tarafından silah zoruyla alıkonuldu

BBC muhabirleri, Tel Aviv'de İsrail polis tarafından durdurulduktan sonra saldırıya uğradı ve silah zoruyla alıkonuldu.

KAYNAK: AA
BBC muhabirleri İsrail polisi tarafından silah zoruyla alıkonuldu

İsrail polisi, BBC Arapça ekibi Tel Aviv'de bir otele giderken üzerinde kırmızı bantlarla "TV" yazılı araçlarının önünü kesti.

BBC'de yer alan habere göre, daha sonra araçtan sürüklenerek çıkarılan ve üzerleri aranan gazeteciler duvara doğru itildi.

bbc.jpeg

OLAYI GÖRÜNTÜLEMEYE ÇALIŞIRKEN TELEFONU YERE FIRLATILDI VE BOYNUNA DARBE ALDI

Olay esnasında kendilerini BBC muhabirleri olarak tanıttıklarını söyleyen Muhannad Tutunji ve Haitham Abudiab, polise basın kartlarını da gösterdiklerini anlattı.

Tutunji, olayı görüntülemeye çalışırken telefonunun yere fırlatıldığını ve boynuna darbe aldığını dile getirdi.

BBC, olayla ilgili yorum alabilmek için İsrail polisiyle temasa geçti.

BBC'den bir sözcü, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, muhabirlerin, İsrail-Gazze çatışması hakkında özgürce haber yapabilmeleri gerektiğini belirtti.

İlgili Haberler
İran, İsrail’e meydan okudu: Direniş cephesi tüm senaryolara hazır
İsrail, Batı Şeria'da bir günde 14 Filistinliyi öldürdü
İsrail, Batı Şeria'da bir günde 14 Filistinliyi öldürdü
Eski İsrail Başbakanı 'Filistinli siviller' sorulunca küplere bindi: Sunucuyu azarladı, canlı yayından alındı
İsrail güçleri Doğu Kudüs'te 2 Filistinliyi öldürdü
İsrail güçleri Doğu Kudüs'te 2 Filistinliyi öldürdü
Hizbullah’tan İsrail’e gözdağı: Zamanı geldiğinde çatışmalara katılacağız
İsrail'den Gazze’deki hastanelere tahliye talimatı
İsrail'den Gazze’deki hastanelere tahliye talimatı
İsrail, bir hastaneyi daha vuracağını açıkladı: Tahliyesi için 2 saat süre verildi
Öne Çıkanlar
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 13 Ekim aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 13 Ekim aktüel ürünler fiyat listesi
MasterChef All Star 117. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 117. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
D&R Erdoğan’la ilgili ne yapacağını şaşırdı. Bu kitabı buraya kim koydu?
D&R Erdoğan’la ilgili ne yapacağını şaşırdı. Bu kitabı buraya kim koydu?
Elektrik ve doğalgaza zam kapıda. Bakan Şimşek’in talimat verdiği açıklandı
Elektrik ve doğalgaza zam kapıda. Bakan Şimşek’in talimat verdiği açıklandı
İsrail Filistin savaşı Türk kimliğine tehdit!
İsrail Filistin savaşı Türk kimliğine tehdit!
Teğmen Çelebi bedelli askerlikte afet eğitimi önerisindeki son durumu açıkladı
Teğmen Çelebi bedelli askerlikte afet eğitimi önerisindeki son durumu açıkladı
Son Haberler
Mevduatlarda rekor artış! Yatırım yapanlar paraya para demeyecekler Gündem
Mevduatlarda rekor artış! Yatırım yapanlar paraya para demeyecekler
Mersin'de kardeşlere çarpan sürücü kaçtı: 1 ölü, 1 yaralı Yaşam
Mersin'de kardeşlere çarpan sürücü kaçtı: 1 ölü, 1 yaralı
İran, İsrail’e meydan okudu: Direniş cephesi tüm senaryolara hazır Dünya
İran, İsrail’e meydan okudu: Direniş cephesi tüm senaryolara hazır
Engin Polat'ın çalışanlarının hepsini Cuma namazına çağırdığı video gündem oldu Video
Engin Polat'ın çalışanlarının hepsini Cuma namazına çağırdığı video gündem oldu
Bir grup, TikTok yayınında Atatürk'le dalga geçti! Video
Bir grup, TikTok yayınında Atatürk'le dalga geçti!
Motor kısmından çıkan yangın kargo aracını kullanılamaz hale getirdi Yaşam
Motor kısmından çıkan yangın kargo aracını kullanılamaz hale getirdi
Washington Üniversitesi'nde Gazze'ye destek mitingini gören öğrenciler ağladı Video
Washington Üniversitesi'nde Gazze'ye destek mitingini gören öğrenciler ağladı