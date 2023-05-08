BBC spikeri canlı yayında olduğunu unutunca fena yakalandı

BBC spikeri canlı yayında olduğunu unutunca sergilediği rahat tavırlar sosyal medyada viral oldu.

BBC spikeri canlı yayında olduğunu unutunca fena yakalandı

Editör: Özge Ceren Çimen

İngiliz yayın kuruluşu BBC'nin haber spikeri Lukwesa Burak, öğlen haberlerini sunarken canlı yayın kazası yaşadı.

"Brexit Shambles" isimli sosyal medya hesabında paylaşılan görüntülerde, Burak'ın canlı yayında olmadığını ve haberin yayına verildiğini düşünerek gerindiği ve kısık sesle "Peki" dediği duyuluyor.

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O anlar sosyal medyada gündem oldu. Yayında olduğunu fark eden spiker hemen toplarmaya çalıştı. Burak’ın yayında olduğunu fark ettiği ve şoke olduğu görüntüler viral oldu.

"Brexit Shambles" Twitter hesabı bu anı, "BBC News'te bu oldu" mesajıyla paylaştı.123.jpg

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