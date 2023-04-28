BBC Yönetim Kurulu Başkanı istifa etti

BBC Yönetim Kurulu Başkanı Richard Sharp, eski İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın 800 bin sterlinlik kredisindeki rolünü beyan etmeyerek kamu atamalarına ilişkin kuralları ihlal ettiği sonucuna varılması üzerine görevinden istifa etti.

BBC Yönetim Kurulu Başkanı istifa etti

İngiliz kamu yayıncısı BBC’nin Yönetim Kurulu Başkanı Richard Sharp’ın eski Başbakan Boris Johnson'a 800 bin dolarlık kredi verilmesini sağladığı iddialarının ardından göreve atanma sürecine ilişkin başlatılan bağımsız soruşturmanın raporu açıklandı.

Rapora göre Sharp’ın Johnson’a kredi verilmesindeki rolünü beyan etmeyerek kamu atamalarına ilişkin kuralları ihlal ettiği tespit edildi. Ancak söz konusu ihlalin “atamayı geçersiz kılmadığının” belirtilmesine rağmen Sharp, görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Sharp yaptığı açıklamada, "BBC'nin çıkarlarına öncelik vermenin doğru olduğuna karar verdim. Bu nedenle bu sabah BBC başkanlığından istifa ettim" ifadelerini kullandı.

Sharp, yeni yönetim kurulu başkanın atanacağı Haziran ayına kadar görevde kalacak.

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2021’de BBC yönetim kurulu başkanlığına atanan Sharp’ın dönemin başbakanı Boris Johnson’ın 2020 yılında 800 bin sterlin kredi almasını kolaylaştırdığı iddia edilmişti. Sharp’ın 2020'nin sonlarında Johnson’ın kredi başvurusunda kefil olması için Kanadalı milyoner iş insanı Sam Blyth’i önerdiği öne sürülmüştü. İddiaların ardından geçtiğimiz Ocak ayında Sharp’ın BBC’deki görevine atanma sürecine ilişkin soruşturma başlatılmıştı.(İHA)

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