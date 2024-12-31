BBC'de Gazze Savaşı iç çalkantılara sebep oldu

BBC'nin Gazze savaşı haberleri, taraflılık iddialarıyla kurum içi tartışmalara sahne oldu. Son 15 ay boyunca Gazze'de yaşanan insan hakları ihlalleri ve ölümlerle ilgili haberlerin yeterince kapsamlı olmadığı, İsrail lehine önyargılar taşıdığı öne sürülüyor. Çalışanların tepkileri ve kamuoyu baskısı, BBC’nin tarafsızlık konusundaki sicilini yeniden gündeme getirdi.

GAZZE HABERLERİNE ELEŞTİRİLER

Kasım 2024’te, BBC bünyesindeki 100’den fazla gazeteci, bir açık mektupla haberlerin adil ve tarafsız olmadığını belirtti. Gazeteciler, İsrail’in anlatısına ağırlık verildiğini, Filistinli mağdurların ise görmezden gelindiğini savundu. Özellikle, Orta Doğu haber departmanının yöneticisi Raffi Berg, eleştirilerin merkezinde yer alıyor. Berg'in, haberlerin içeriği ve başlıklarını İsrail lehine değiştirdiği iddia ediliyor.

Bir diğer tepki çeken olay, Aralık 2024’te Amnistiya İnternasyonal'in, İsrail'in Gazze’de soykırım yaptığına dair raporunun BBC tarafından geç ve yetersiz bir şekilde ele alınması oldu. Raporda belirtilen ayrıntılar diğer büyük haber kanallarında geniş yer bulurken, BBC’nin bu raporu önemsizleştirmesi gazeteciler arasında daha fazla huzursuzluğa yol açtı.

YÖNETİMİN ROLÜ VE BASKILAR

BBC çalışanlarının dile getirdiği ana sorunlardan biri, editoryal baskılar. Gazeteciler, yayınlanacak haberlerin Berg ve üst yönetimin onayından geçmesi gerektiğini, bu durumun da haberlerin tarafsızlığını zedelediğini belirtiyor. Berg’in, İsrail karşıtı ifadeleri yumuşattığı, Filistinliler lehine olanları ise azalttığı iddia ediliyor.

KAMUOYU VE İÇ SESLER

Haberlerin asimetrik yapısı ve başlıkların yanlılığı, BBC’nin gazetecilik ilkelerine olan güveni zedeledi. Yönetim, bu eleştirileri reddetse de birçok gazeteci, düzeltmelerin geç ve yetersiz olduğunu düşünüyor. Bir çalışan, "Bu haberler ahlaki bir sınır çizgisi olmalı, ancak durum böyle değil," diyerek tepki gösterdi.