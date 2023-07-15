BBP Genel Başkanı Destici'den emekli maaşı zammına 'mutlaka ama mutlaka' tepkisi

Emekli zammı için milyonlarca vatandaşın beklentisi olan seyyanen artış gerçekleşmedi, emekli maaş zammı sadece yüzde 25 olarak meclisten geçti. Yaşanan bu artışla ilgili olarak Cumhur İttifakı içerisinde oluşan çatlak devam ediyor. Emeklilerin yapılan artışma mağdur edildiğini söyleyen BBP Genel Başkanı Destici yaptığı yeni açıklamayla zammın yetersizliğine dikkat çekti.

BBP Genel Başkanı Destici'den emekli maaşı zammına 'mutlaka ama mutlaka' tepkisi

Emekli maaşları için öngörülen yüzde 5,23’lük refah payı artışı önce emeklilerin büyük tepkisine neden oldu, sonra o tepki iktidar ittifakının sınavına dönüştü.

Cumhur İttifakı içerisinde bulunan MHP’nin Genel Başkanı Bahçeli, yüzde 25’lik emekli zammını yeterli görmedi, yükseltilmesini, tıpkı memurlara yapıldığı gibi seyyanen zam planlanması gerektiğini söyledi.

Yeniden Refah, HÜDA PAR ve BBP’den de benzer açıklamalar geldi. Açıklamaların ışığında emekli maaşlarını düzenleyen madde, Meclis Genel Kurulu’nda görüşüldü ve ittifak üyesi partiler itirazlarına rağmen yüzde 25’e evet dedi.

destici-ic.jpg

DESTİCİ'NİN TEPKİSİ SÜRÜYOR

Yapılan zammın yetersizliğine dair muhalefet cephesinden çok sayıda açıklama gelirken, Cumhur İttifakı ortağı BBP Genel Başkanı Destici'den yeni bir açıklama geldi.

Emekliye yapılan zammı yetersiz bulduğunu söyleyen Mustafa Destici sosyal medya hesabından şu paylaşımda bulundu:

destici-2.jpg

"Emeklilerimiz haklı olarak işçiye ve memura yapılan zam oranının neden kendilerine uygulanmadığı konusundaki şikayetlerini dile getiriyorlar.

Mutlaka ama mutlaka emeklilerimiz için yeniden bir düzenleme yapılmalı, emeklilerimize en azından aldıkları fiili ücret üzerinden %25 artış ve hayat pahalılığına ezdirilmeyecekleri miktarda seyyanen zam yapılmalıdır."

İlgili Haberler
Mustafa Destici: Kız çocukları için ayrı okullar açılmalı. Her ilde en bir kadın hastanesi de olmalı
Cumhur İttifakı ortaklarından ardı ardına emekliye zam çıkışı
Mustafa Destici'yi 'hor görme garibi' yaptılar
Meclis'e giremeyen Mustafa Destici'den 'dertli' paylaşım. Kime mesaj gönderdi
Öne Çıkanlar
DP altılı masayı ağardan sattı: Eski DP’li isimden bomba Mehmet Ağar iddiası
DP altılı masayı ağardan sattı: Eski DP’li isimden bomba Mehmet Ağar iddiası
Vatandaşa ensar-muhacir edebiyatı yapan işverenler
Vatandaşa ensar-muhacir edebiyatı yapan işverenler
Maaş zamları belli oldu mu? Emekli ve memur maaşları ne kadar oldu?
Maaş zamları belli oldu mu? Emekli ve memur maaşları ne kadar oldu?
Kanser hastası çocukların ilaç talepleri reddedildi
Kanser hastası çocukların ilaç talepleri reddedildi
Kerberos ne demek? Kerberos sıcakları ne anlama geliyor?
Kerberos ne demek? Kerberos sıcakları ne anlama geliyor?
Erdoğan’la Bahçeli arasındaki seyyanen zam görüşmelerini içeriği sızdı
Erdoğan’la Bahçeli arasındaki seyyanen zam görüşmelerini içeriği sızdı
Son Haberler
Denizde kayboldu 10 saat sonra cansız bedeni bulundu Yaşam
Denizde kayboldu 10 saat sonra cansız bedeni bulundu
Terfi istasyonuna giren 3 kişi hayatını kaybetti Yaşam
Terfi istasyonuna giren 3 kişi hayatını kaybetti
Ek Bütçe Kanun Teklifi kabul edildi. TBMM 1 Ekim'e kadar tatile girdi Siyaset
Ek Bütçe Kanun Teklifi kabul edildi. TBMM 1 Ekim'e kadar tatile girdi
Camide pos cihazı dönemi Yaşam
Camide pos cihazı dönemi
Siirt’te otomobil takla attı Yaşam
Siirt’te otomobil takla attı
ABD'den flaş 15 Temmuz kararı resmen tanıdılar Dünya
ABD'den flaş 15 Temmuz kararı resmen tanıdılar