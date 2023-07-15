BBP Genel Başkanı Destici'den emekli maaşı zammına 'mutlaka ama mutlaka' tepkisi

Emekli maaşları için öngörülen yüzde 5,23’lük refah payı artışı önce emeklilerin büyük tepkisine neden oldu, sonra o tepki iktidar ittifakının sınavına dönüştü.

Cumhur İttifakı içerisinde bulunan MHP’nin Genel Başkanı Bahçeli, yüzde 25’lik emekli zammını yeterli görmedi, yükseltilmesini, tıpkı memurlara yapıldığı gibi seyyanen zam planlanması gerektiğini söyledi.

Yeniden Refah, HÜDA PAR ve BBP’den de benzer açıklamalar geldi. Açıklamaların ışığında emekli maaşlarını düzenleyen madde, Meclis Genel Kurulu’nda görüşüldü ve ittifak üyesi partiler itirazlarına rağmen yüzde 25’e evet dedi.

DESTİCİ'NİN TEPKİSİ SÜRÜYOR

Yapılan zammın yetersizliğine dair muhalefet cephesinden çok sayıda açıklama gelirken, Cumhur İttifakı ortağı BBP Genel Başkanı Destici'den yeni bir açıklama geldi.

Emekliye yapılan zammı yetersiz bulduğunu söyleyen Mustafa Destici sosyal medya hesabından şu paylaşımda bulundu:

"Emeklilerimiz haklı olarak işçiye ve memura yapılan zam oranının neden kendilerine uygulanmadığı konusundaki şikayetlerini dile getiriyorlar.

Mutlaka ama mutlaka emeklilerimiz için yeniden bir düzenleme yapılmalı, emeklilerimize en azından aldıkları fiili ücret üzerinden %25 artış ve hayat pahalılığına ezdirilmeyecekleri miktarda seyyanen zam yapılmalıdır."