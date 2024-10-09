BBP lideri Destici'den Sıla bebek tepkisi: O cezanın adı idam olmalı

BBP lideri Mustafa Destici, partisinin genel merkez binasında gerçekleşecek belediye başkanları toplantısı öncesi düzenlediği basın toplantısında konuştu.

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, "2 yaşındaki Sıla bebek maalesef 30 gündür tedavi gördüğü hastanede yaşama tutunamayarak vefat etti. Tıpkı Narin kızımız gibi, masum bir meleğimizi daha kaybettik. Ona bu alçaklığı yapanlar masum ve savunmasız yavrumuza kıyanlar mutlaka ama mutlaka hak ettikleri cezayı almalılar. O cezanın adı da idam olmalı. Bu suçun karşılığı idam dışında bir ceza olmaz" dedi.

Destici konuşmasına "Ona bu alçaklığı yapanlar masum ve savunmasız yavrumuza kıyanlar mutlaka ama mutlaka hak ettikleri cezayı almalılar. O cezanın adı da idam olmalı. Bu suçun karşılığı idam dışında bir ceza olmaz. İdam dışında bir ceza ne suçun karşılığıdır ne bizim inançlarımızın ve kültürümüzün, değerlerimizin gereğidir. Türkiye Büyük Millet Meclisi bu husustaki Büyük Birlik Partisi tarafından 2018 yılı ekim ayında verilen anayasa değişikliği teklifinin ivedilikle gündemine almalı ve idam cezasını mutlaka ama mutlaka geri getirmelidir. Milletimiz yakın geçmişte birbirinden iğrenç, birbirinden korkunç suçların neden olduğu pek çok acı yaşandı" ifadelerini kullandı.

'İDAM CEZASI BUGÜNÜN TÜRKİYESİ İÇİN BİR ZARURETTİR'

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Destici, Narin Güran cinayetinin faillerinin idam cezasıyla yüzleşmesini beklediklerini ifade etti. Kadınlar, çocuklar ve masum insanların korkunç cinayetlerle hedef alındığını vurgulayan Destici, bu tür olayların artış gösterdiğini belirtti. İdam cezasının geri getirilmesi gerektiğini savunan Destici, devletin çocukları koruyamadığı takdirde güvenilirliğinin sorgulanacağını söyledi.

Ayrıca, mevcut infaz sisteminin değiştirilmesi gerektiğini, adli kontrol şartıyla serbest bırakma uygulamalarının yeni suçların önünü açtığını ve ağır suçlar için belirlenen cezaların yetersiz olduğunu dile getirdi. Özellikle kadınlara ve çocuklara yönelik cinsel suçlar ile terörist eylemler için idam cezasının uygulanmasını talep etti. Destici, bu suçları işleyenlerin ne kadar süre hapis yattıklarını ve tahliye sonrası yeniden suç işleme oranlarını sorgulayarak, toplumun bu konuda bilgilendirilmesi gerektiğini belirtti.