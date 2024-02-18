BBP’li Belediye Başkanı'ndan seçim tehdidi. ‘Seni burada istemiyorum’

Efe Hasan Öğünç - Afyonkarahisar / YENİÇAĞ

Afyonkarahisar'ın Gazlıgöl beldesinde, Belediye Başkanı Mehmet Kırkpınar ve İYİ Parti'nin belediye başkan adayı Murat Yıldırımer arasında gergin anlar yaşandı. Belediye Başkanı Kırkpınar, İYİ Parti adayı Yıldırımer'i tehdit ettiği iddiası ile gündeme oturdu.

Seçime doğru yaklaşırken, tansiyonun yükseldiği Afyonkarahisar Gazlıgöl bölgesinde, İYİ Parti Belediye Başkan adayı Murat Yıldırımer'in düzenlediği yemek dağıtımı sırasında, mevcut Belediye Başkanı Mehmet Kırkpınar engel çıkardı. Yıldırımer'ın "Elimde Kaymakamlık'tan izin var" demesine rağmen, Belediye Başkanı Kırkpınar tarafından reddedildi ve "Seni burada görmek istemiyorum" ifadesiyle gerilim yükseldi.

Tansiyon, Belediye Başkanı Kırkpınar'ın İYİ Parti seçim otobüsünün müzik yayınını kesmesi için zabıta ekiplerine bu yönde talimat vermesiyle tırmandı. Ancak, Murat Yıldırımer güvenlik güçlerinin desteğiyle seçim programına devam etti. Yaşanan olay seçim sürecine ilişkin gerginlikleri bir kez daha gözler önüne serdi.