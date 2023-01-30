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Bankacılık sektörünün aktifleri 2022'de 14 trilyon lirayı aştı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, Türk bankacılık sektörünün toplam aktif büyüklüğü Aralık 2022 itibarıyla 2021 sonuna kıyasla yüzde 55,7 artarak 14 trilyon 344,4 milyar liraya yükseldi.

Haber Giriş: 30 Ocak 2023 Pazartesi - 16:34
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BDDK açıkladı: Bankacılık sektörünün aktifleri 2022'de 14 trilyon lirayı aştı

Bankacılık sektörünün aktifleri 2022'de 14 trilyon lirayı aştı
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BDDK tarafından, Aralık 2022 dönemine ilişkin "Türk Bankacılık Sektörünün Konsolide Olmayan Ana Göstergeleri" raporu yayımlandı.

Rapora göre, aralıkta bankacılık sektörünün aktif büyüklüğü 14 trilyon 344 milyar 402 milyon lira düzeyinde gerçekleşti. Sektörün aktif toplamı 2021 sonuna göre 5 trilyon 128 milyar 939 milyon lira artış kaydederken, bunun oransal karşılığı yüzde 55,7 oldu.

Aralıkta 2021 sonuna kıyasla, sektörün en büyük aktif kalemi olan krediler yüzde 54,7 artarak 7 trilyon 580 milyar 668 milyon liraya, menkul değerler toplamı yüzde 60,5 yükselerek 2 trilyon 370 milyar 22 milyon liraya çıktı. Bu dönemde, kredilerin takibe dönüşüm oranı da yüzde 2,10 seviyesinde gerçekleşti.

Bankaların kaynakları içinde en büyük fon kaynağı durumunda olan mevduat, aralıkta 2021 sonuna göre yüzde 67,1 artarak 8 trilyon 861 milyar 858 milyon liraya yükseldi.

Aynı dönemde öz kaynak toplamı yüzde 97,1 artışla 1 trilyon 407 milyar 74 milyon liraya ulaştı. Sektörün aralık sonu itibarıyla dönem net karı 433 milyar 457 milyon lira, sermaye yeterliliği standart oranı yüzde 19,46 seviyesinde gerçekleşti.

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