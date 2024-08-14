BDDK açıkladı. Mevduatla zengin olan 10 il belli oldu

BDDK'nın yaptığı araştırmaya göre, vadeli mevduat hesaplarından elde edilen faiz gelirleri ile en çok zenginleşen 10 il belli oldu.

Yüksek enflasyona karşı birikimlerini korumaya çalışan vatandaşlar, yatırım araçları arasında vadeli mevduat hesaplarını tercih ediyor. Borsa gibi alternatif yatırım seçenekleri dikkat çekse de, birçok kişi vadeli hesaplar aracılığıyla birikimlerini değerlendiriyor. BDDK’nın raporunda, bu strateji ile en çok kazanan 10 il sıralandı.

EN ZENGİN İL YİNE DEĞİŞMEDİ

BDDK'nın açıkladığı verilere göre, mevduat faizleriyle zenginleşen iller listesinde zirve yine aynı ilin oldu. Açıklanan sıralamada, belirli illerin ekonomik dinamikleri ve finansal alışkanlıkları, onları diğer şehirlerin önüne geçirdi.

FAİZLE ZENGİNLEŞEN 10 ŞEHİR

Araştırmanın sonuçlarına göre, en yüksek faiz gelirine sahip 10 şehir, özellikle ekonomik büyüklük ve finansal yatırımların yoğunluğu ile öne çıkıyor. Bu şehirlerde yaşayanlar, yüksek faiz oranlarından yararlanarak birikimlerini katlamayı başardılar. BDDK'nın raporu, vatandaşların tasarruflarını nerelerde değerlendirdiklerini ve hangi illerin bu yatırımlardan en çok faydalandığını gözler önüne serdi.

İŞTE MERAK O ŞEHİRLER

İSTANBUL

6 trilyon 837 milyar 457 milyon 854 bin Lira

ANKARA

2 trilyon 60 milyar 520 milyon 141 bin Lira

İZMİR

848 milyar 34 milyon 420 bin Lira

ANTALYA

513 milyar 842 milyon 573 bin Lira

BURSA

442 milyar 526 milyon 694 bin Lira

KOCAELİ

319 milyar 80 milyon 233 bin Lira

ADANA

236 milyar 144 milyon 441 bin Lira

MUĞLA

211 milyar 376 milyon 926 bin Lira

KONYA

210 milyar 878 milyon 525 bin Lira

MERSİN

209 milyar 333 milyon 536 bin Lira