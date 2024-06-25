BDDK açıkladı. Tüketici kredileri 1 Trilyon 700 milyar lirayı aştı

Tüketici kredileri uçtu

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun kredi hacmi açıklaması. BDDK haftalık bültenine göre, sektörün kredi hacmi 14 Haziran itibarıyla 150 milyar 665 milyon lira artış gösterdi. Böylece bu dönemde bankaların kredi hacmi 13 trilyon 532 milyar 335 milyon liradan, 13 trilyon 683 milyar liraya yükseldi.

BANKALARIN MEVDUATLARI ARTTI

BDDK'ya göre Bankacılık sektöründe toplam mevduat da bankalar arası dahil geçen hafta 499 milyar 76 milyon lira artış gösterdi. Bankaların mevduatı böylece 16 trilyon 391 milyar 781 milyon liraya yükseldi.

TÜKETİCİ KREDİLERİNİN TUTARI 1 TRİLYON 704,2 MİLYAR LİRA OLDU

Tüketici kredilerinin tutarı, 14 Haziran itibarıyla 1 Trilyon 700 milyar lira sınırını aştı, rekora koştu. Tüketici kredilere 14 milyar 534 milyon lira yükselişle 1 trilyon 704 milyar 248 milyon liraya ulaştı. Tüketici kredilerinin 448 milyar 386 milyon lirası konut, 91 milyar 800 milyon lirası taşıt ve 1 trilyon 164 milyar 61 milyon lirası ihtiyaç kredisi olarak kayıtlara geçti.

BDDK verilerine göre bu dönemde taksitli ticari krediler de artış gösterdi. İşte bu tutar 16 milyar 256 milyon lira artışla 1 trilyon 687 milyar 663 milyon liraya çıktı.

KREDİ KARTI BORÇLARI 1,5 TRİLYON LİRAYA DAYANDI

14 Haziran haftasında bankaların bireysel kredi kartı alacakları da yüzde 2,5 artış gösterdi, 1,5 trilyon liraya yaklaştı. BDDK'ya göre kredi kartları borçları 1 trilyon 476 milyar 497 milyon liraya yükseldi.