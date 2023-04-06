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Tüketici kredileri rekor artış. Bir haftalık yükseliş 18 Milyar 297 milyon lira oldu

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, haftalık bültenini yayınladı. Kredi hacmi 8 trilyon 509 Milyar 916 milyona çıktı. Tüketici kredilerinin bir haftalık artışı 18 Milyar 297 milyon liralık yükselişle 1 trilyon 357 milyar 857 milyon liraya yükseldi

Haber Giriş: 6 Nisan 2023 Perşembe - 16:31
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BDDK açıkladı. Tüketici kredilerinde bir haftada korkutan artış

Tüketici kredileri rekor artış. Bir haftalık yükseliş 18 Milyar 297 milyon lira oldu
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 Bankacılık sektörünün kredi hacmi, geçen hafta 152 milyar 59 milyon lira artarak 8 trilyon 509 milyar 916 milyon liraya çıktı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayımlanan haftalık bültene göre, sektörün kredi hacmi 31 Mart itibarıyla 152 milyar 59 milyon lira arttı. Söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 8 trilyon 357 milyar 857 milyon liradan 8 trilyon 509 milyar 916 milyon liraya çıktı.

Bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalararası dahil), geçen hafta 13 milyar 785 milyon lira arttı. Söz konusu haftada yüzde 0,14 artan bankacılık sektörü toplam mevduatı, 9 trilyon 958 milyar 762 milyon lira oldu.

TÜKETİCİ KREDİLERİ 1 TRİLYON 272 MİLYAR 213 MİLYON LİRAYA YÜKSELDİ

Verilere göre, tüketici kredileri tutarı, 31 Mart itibarıyla 18 milyar 297 milyon lira artışla 1 trilyon 272 milyar 213 milyon liraya yükseldi. Söz konusu kredilerin 391 milyar 878 milyon lirası konut, 64 milyar 538 milyon lirası taşıt ve 815 milyar 797 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

Söz konusu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 24 milyar 133 milyon lira artarak 1 trilyon 45 milyar 216 milyon liraya çıktı. Bankaların bireysel kredi kartı alacakları da yüzde 4,6 artışla 577 milyar 35 milyon lira oldu. Bireysel kredi kartı alacaklarının 288 milyar 995 milyon lirası taksitli, 288 milyar 40 milyon lirası taksitsiz oldu.

YASAL ÖZ KAYNAKLAR ARTTI

BDDK haftalık verilerine göre, bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 31 Mart itibarıyla bir önceki haftaya göre 755 milyon lira azalarak 158 milyar 552 milyon liraya geriledi. Söz konusu takipteki alacakların 138 milyar 640 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı.

Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları 53 milyon lira artışla 1 trilyon 809 milyar 99 milyon lira oldu.

 

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