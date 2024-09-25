BDDK Başkan Yardımcısının düğününde skandal: Banka müdürleri patronun gözüne girmek için takı yarışına girmiş

BDDK Başkan Yardımcısı Mustafa Aydın’ın, kurumun denetimi altında olan banka ve özel finans kuruluşlarının yöneticilerine düğün davetiyesini gönderdiğini Gazeteci Timur Soykan, açıkladı. Soykan, yöneticilerin düğünde takı sırasına girdiğinin altını çizerken, çok sayıda MHP'li ismin de katıldığına dikkat çekti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da katıldığı düğüne ilişkin Soykan, banka genel müdürlerinin, 150 bin TL ile 350 bin TL arasında takı bütçeleri belirlediği ve takı yarışına girdiğini öne sürdü.

SOYDAN: “150 bin TL İLE 350 BİN TL ARASINDA TAKI BÜTCESİ BELİRLENDİ”

Gazeteci Timur Soykan geçen hafta perşembe günü gerçekleştirilen düğüne davetsiz misafir olarak gittiğini açıkladı. Soykan, BDDK Başkan Yardımcısı Mustafa Aydın’ın, kurumun denetimi altında olan banka ve özel finans kuruluşlarının yöneticilerine düğün davetiyesini gönderdiğini söyledi. Eskiden BDDK görevlilerinin denetledikleri şirketlerle çok mesafeli ilişki kurduklarına dikkat çeken Soykan, düğüne katılacak şirketlerin yöneticileri, BDDK Başkan Yardımcısı’na takılacak takıyı belirlemek için toplantılar yaptığını söyledi. Soydan, “Bir rivayete göre; rakip şirketlerin takı bedellerini öğrenip geride kalmamak için çalışma yaptılar. Banka genel müdürleri, 150 bin TL ile 350 bin TL arasında takı bütçeleri belirledi” dedi.

SÜLEYMAN SOYLU’DA DÜĞÜNDEYDİ

Düğünde MHP’li pek çok ismin katıldığına ayak basan Soykan, eski İçişleri Bakanı, AKP İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu’nun merasimde olduğunu söyledi. BDDK Başkan Yardımcısı Mustafa Soydan’ın tespitine göre; Aydın’ın MHP’li olduğunun gelen çelenkler ve katılım sağlayanlar ile belli oluyordu.

“HASILAT BİRİKİYOR, TAKI TORBALARI BAŞALTILIYOR, YENİDEN DOLUYORDU”

Soydan, takı merasimi saatler sürdüğünün altını çizerken, kimsenin dans etmediğini söyledi. Soydan, “Hasılat birikiyor, takı torbaları boşaltılıyor, yeniden doluyordu. Davetlilerin çoğu takıyı kutuya atıp düğün fotoğrafçısına poz verdikten sonra otelden ayrıldı." ifadelerini kullandı.