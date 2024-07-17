BDDK Teşkilat Yönetmeliği'nde 'ibare' değişikliği

Resmi Gazete'de, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) Teşkilat Yönetmeliği'nde yapılan bir değişiklik duyuruldu. Yayımlanan karar metnine göre, BDDK Yönetmeliği'nin dördüncü maddesinin üçüncü fıkrasındaki "Bakanlar Kurulu" ifadesi "Cumhurbaşkanı" olarak güncellendi. Bu değişiklik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyor. Yapılan bu düzenleme ile ilgili detaylar, kararın yayımlandığı Resmi Gazete'de bulunabilir. Değişiklik, yönetmelikteki yetki alanlarının yeniden düzenlenmesini içeriyor ve ilgili maddenin güncel hali, resmi yayın organında yer alıyor.