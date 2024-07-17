BDDK Teşkilat Yönetmeliği'nde 'ibare' değişikliği

Kaynak: ANKA
BDDK Teşkilat Yönetmeliği'nde 'ibare' değişikliği

Resmi Gazete'de yayınlanan yeni bir kararla, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Teşkilat Yönetmeliği'nde önemli değişiklikler yapıldığı duyuruldu.

Resmi Gazete'de, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) Teşkilat Yönetmeliği'nde yapılan bir değişiklik duyuruldu. Yayımlanan karar metnine göre, BDDK Yönetmeliği'nin dördüncü maddesinin üçüncü fıkrasındaki "Bakanlar Kurulu" ifadesi "Cumhurbaşkanı" olarak güncellendi. Bu değişiklik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyor. Yapılan bu düzenleme ile ilgili detaylar, kararın yayımlandığı Resmi Gazete'de bulunabilir. Değişiklik, yönetmelikteki yetki alanlarının yeniden düzenlenmesini içeriyor ve ilgili maddenin güncel hali, resmi yayın organında yer alıyor.

İlgili Haberler
KKTC ile mali işbirliği anlaşması Resmi Gazete'de
KKTC ile mali işbirliği anlaşması Resmi Gazete'de
Trafik cezası yerken "para çekecekmişim gibi" diyerek kahkahalara boğuldu
Trafik cezası yerken "para çekecekmişim gibi" diyerek kahkahalara boğuldu
ABD Başkanı Joe Biden’dan siyasette tansiyonu düşürme çağrısı
2024-2025 KYK yurt başvuruları ne zaman başlayacak?
2024-2025 KYK yurt başvuruları ne zaman başlayacak?
Bakan Fidan, Heniye'yle görüştü
Bakan Fidan, Heniye'yle görüştü
KPSS Alan Bilgisi 1. 2. ve 3. oturumları ne zaman?
KPSS Alan Bilgisi 1. 2. ve 3. oturumları ne zaman?
Son Haberler
Grand Games 3 milyon dolar tohum öncesi yatırım aldı Ekonomi
Grand Games 3 milyon dolar tohum öncesi yatırım aldı
Mustafa Sarıgül’den gizli çekilmiş kaset iddialarına yanıt Gündem
Mustafa Sarıgül’den gizli çekilmiş kaset iddialarına yanıt
Samsun’da feci kaza Gündem
Samsun’da feci kaza
Benito Mussolini hakkında 25 ilginç gerçek Keşfet
Benito Mussolini hakkında 25 ilginç gerçek
Emekliler en düşük emekli maaşına isyan etti. Mezara bile gidemezsin bu parayla. Elektriğe yüzde 38 emekliye yüzde 24 zam! Ekonomi
Emekliler en düşük emekli maaşına isyan etti. Mezara bile gidemezsin bu parayla. Elektriğe yüzde 38 emekliye yüzde 24 zam!
MHP ile AKP’li Tuğrul Türkeş birbirine girdi Gündem
MHP ile AKP’li Tuğrul Türkeş birbirine girdi
Yeniçağ Gazetesi: Derinleşen yoksulluk geleceğimizi vuruyor Gündem
Yeniçağ Gazetesi: Derinleşen yoksulluk geleceğimizi vuruyor