BDDK'dan iki yeni banka onayı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), bankacılık sektörüne ilişkin iki önemli karara imza attı. Kurul, Aytemiz Yatırım Bankası A.Ş.’ye faaliyet izni verirken, Halk Bankası'nın ortak olduğu Halk Katılım Bankası A.Ş.’nin kuruluşuna da onay verdi.

AYTEMİZ YATIRIM BANKASI FAALİYET İZNİ ALDI

BDDK, Aytemiz Yatırım Bankası A.Ş.’nin faaliyet gösterebilmesi için gerekli izni verdi. Kurul kararı, bankanın sektördeki yatırım bankacılığı faaliyetlerine başlamasının önünü açtı.

HALK KATILIM BANKASI KURULUYOR

BDDK’nın 30 Mayıs 2025 tarihli toplantısında alınan kararla, 11,5 milyar TL sermaye ile kurulacak olan Halk Katılım Bankası A.Ş.’nin kuruluşuna izin verildi. Yeni banka, katılım bankacılığı ilkeleri doğrultusunda faaliyet gösterecek.

KURUCU ORTAKLAR HALK BANKASI GRUBUNDAN

Halk Katılım Bankası’nın kurucu ortakları arasında Türkiye Halk Bankası A.Ş., Halk Finansal Kiralama A.Ş., Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Halk Yapı Projeleri Geliştirme A.Ş. ve Halk Elektrik Üretim A.Ş. yer alıyor. Banka, iştirak yapısı itibarıyla Halkbank çatısı altındaki şirketlerden oluşuyor.