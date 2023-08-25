BDDK’dan konut kredilerinde yeni düzenleme. İkinci ev alanlara yüzde 150 risk ağırlığı

Anadolu Ajansı'nın haberine göre; bu kararla birlikte, 5 milyon TL değerindeki bir evi ikinci tapulu ev olarak alacak olanlara evin değerinin yüzde 22,5’i kadar kredi kullandırılabilecek.

İkinci Tapulu Ev Alanlara Yüzde 150 Risk Ağırlığı

BDDK’nın internet sitesinden yapılan açıklamada, finansal istikrarın güçlendirilmesine yönelik koordineli makro ihtiyati tedbirler kapsamında, ikinci ve sonrası konut alımında tüketicinin kendisinin, eşinin veya 18 yaş altındaki çocuklarının malik olduğu en az bir konutunun bulunması halinde konut kredisi değer oranının yüzde 75 daraltılacağı belirtildi. Ayrıca, söz konusu kişilere konut edinmeleri amacıyla kullandırılacak ikamet amaçlı gayrimenkul ipoteği ile teminatlandırılan kredilere sermaye yeterliliği hesaplamasında da yüzde 35 risk ağırlığı yerine yüzde 150 risk ağırlığı uygulanacağı ifade edildi.

İlk Konut Alımlarında Değişiklik Yok

BDDK’nın yeni düzenlemesi, ilk konut alımlarını etkilemeyecek. İlk konut alımlarında kredi değer oranlarında bir değişiklik olmayacak. BDDK, yeni düzenlemenin amacının, tüketicilerin borçlanma kapasitelerini aşmalarını önlemek ve finansal istikrarı korumak olduğunu vurguladı.