Bebeği boğulurken böyle kurtardılar

ABD’de bir gölette boğulan bir bebeği kurtaran polis memurunun görüntüleri, sosyal medyada çok konuşuldu.

Bebeğin gölette boğulduğunu gören polis memuru aniden gölete atlayarak bebeği çekip kurtardı. Gölete dalarak bebeği kurtaran polis memuru, dışarıya çıkarttığı bebeğe dakikalarca kalp masajı ve suni teneffüs yaptı. O anlar kameraya saniye saniye kaydedildi.

Jacksonvilla Şerif Departmanı tarafından yayınlandı. Görüntüler, sosyal medyada kısa sürede gündem olurken polis memuruna övgüler yağdı.

ABD’nin Jacksonvilla Şerif Departmanı, geçtiğimiz Salı günü Facebook hesabından, gölette boğulan bir bebeği kurtaran polis memurunun vücut kamerasındaki görüntülerini paylaştı.

GÖLETE ATLAYARAK BEBEĞİ ÇEKİP ÇIKARTTI

Söz konusu videoda polis memurunun olay yerine geldiği ve etraftakilere bebeğin nerede olduğunu sorduğu görüldü. Bebeğin gölette boğulduğu cevabını alan polis memuru aniden gölete atlayarak bebeği çekip çıkarttı.

Gölete dalarak bebeği kurtaran polis memuru, dışarıya çıkarttığı bebeğe dakikalarca kalp masajı ve suni teneffüste bulundu.

O anlar polis memurunun vücut kamerasına saniye saniye kaydedildi.

Daha sonra hastaneye kaldırılan küçük bebeğin hayatta olduğu öğrenildi.