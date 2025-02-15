Bebeğin adı olayın önüne geçti. Uçakta doğum

Dakar'dan Brüksel'e uçan hamile yolcu, doğum sancıları başlayınca uçağın kabininde bebeğini dünyaya getirdi. O anlarda büyük bir panik yaşanırken, sosyal medyada "Fanta" ismi gündem oldu.

Dakar'dan Brüksel'e seyahat eden hamile bir yolcu, uçağın içindeki beklenmedik anlardan birine imza attı. Uçuş esnasında doğum sancıları başlayan kadın, doğumunu uçağın kabininde gerçekleştirdi.

Uçak personeli ve yolcular arasında kısa süreli bir panik yaşanırken, uçakta doğum yapmayı başaran kadın sağlıklı bir şekilde bebeğini kucağına aldı.

Olay, uçuştaki ekiplerin hızlı ve profesyonel müdahalesi sayesinde büyük bir felakete yol açmadan atlatıldı. Uçakta doğum yapan annenin ve bebeğin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Uçuş görevlileri, doğumun gerçekleştiği sırada yolculardan bir hemşire ve doktorun da yardıma koştuğunu belirtti. Uçak, Brüksel Havaalanı'na iniş yaptıktan sonra anne ve bebek, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Doğumun ardından anne ve baba, bebeklerine “Fanta” adını verdiklerini açıkladı. Bu ismin seçilmesi, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı ve kullanıcılar, "Fanta" ismi üzerinden esprili yorumlarda bulundu.

Bazı sosyal medya kullanıcıları, bebeğin ismini "uçan" bir isim olarak nitelendirirken, diğerleri ise bu durumu "çocukluk hayali" olarak değerlendirdi. Bebek isminin ilginçliği ve olayın özgünlüğü, kısa süre içinde internet üzerinde viral oldu.

İşte bazı dikkat çeken yorumlar:

"Böyle bir şey görmüştüm, uçakta doğuyor diye o firma uçak yolculuklarını bedava yaptırıyor."

"Niğde gazozu daha iyi olurdu."

"Sprite ağlamaya gitti."

"Kolaya kaçmışlar."

"Hayatı Fantastik olur umarım."

"Asiti kaçmadan bir doktora gösterin."

"Ne yani, bebeğin ismini sarı kola mı koymuşlar?"