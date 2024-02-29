Bebeğini metruk binaya bırakıp gitti yakalanınca ‘Pişmanım’ dedi

23 Şubat tarihinde Diyarbakır’ın Sur ilçesinde meydana gelen olayda, Metruk bir binada bebek sesi geldiğini duyan vatandaşlar, bir süre sesin geldiği yapıda ve bahçede arama yaptı.

POŞET İÇERİSİNDE BEZE SARILI BEBEK BULUNDU

Yapılan aramalar sonucunda yapının merdiveni ile duvarı arasında poşet içerisinde beze sarılı, yeni doğmuş erkek bebek bulundu. Bebeği bulan vatandaşlar kucağına alarak sakinleştirmeye çalıştı. Bu esnada yapılan ihbarla bölgeye Sur İlçe Emniyet Müdürlüğü polis ekipleri geldi.

BEBEĞİ BIRAKAN ANNE YAKALANDI

Polis ekiplerine teslim edilen bebek hastaneye götürülerek tedavi altına alındı. Sur İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çevredeki güvenlik kameraları ve Kent Güvenlik Yönetimi Sistemi (KGYS) kameralarından bebeği bırakanın anne Merve C. olduğunu tespit etti ve yakalayarak gözaltına aldı.

“PİŞMANIM” DEDİ

Gözaltına alınan anne Merve C., polis ekipleri tarafından hastaneye götürülerek tedavi altına alındı. Merve C. ifadesinde pişman olduğunu ifade etti. Hastanedeki tedavisi tamamlanan Merve C., çıkarıldığı mahkeme tarafından ‘Alt soydan akrabayı kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan tutuklandı. Bebek ise, Diyarbakır Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından savcılık talimatıyla Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekiplerine teslim edilerek koruma altına alındı.