Bebeğinizden kesinlikle uzak tutun öldürür

Çevresindeki nesnelere karşı sürekli bir keşif halinde olan bebekler, yanlışlıkla deterjan içtiyse ne yapılmalı? İşte yanıtları...

Erhan Songür KAYNAK: İHA
Bebeğinizden kesinlikle uzak tutun öldürür

Farklı boy ve renkte olan temizlik malzemeleri her yıl milyonlarca çocuğun mide borusunun yaralanmasına ve daha farklı sonuçlar ortaya çıkmasına neden oluyor.Yeni yürümeye başlayan ve çevresindekileri keşfe çıkan minik bir çocuğun evdeki renkli kutular her zaman dikkatini çekmiştir. Peki ne yapmalı? İşte yanıtları...

“Temizlik malzemelerinizi meşrubat şişelerine ya da bardak tarzı eşyalara kesinlikle koymayın. Bebeğiniz kusmuyor ya da farklı hareketler gösteriyorsa en yakınınızdaki bir sağlık kuruluşuna götürmeli ya da kendi doktorunuza başvurmalısınız. Eğer bebeğiniz yakıcı madde ya da temizlik malzemesi içtiyse ya da içtiğinden şüphe ediyorsanız çocuğunuzu derhal kusturmalısınız. Hemen sonrasında süt, yoğurt, ayran ya da su içirmelisiniz. Evinizdeki temizlik malzemelerini çocuğunuzun ulaşamayacağı yerlere koymalı ve kesinlikle bulamayacakları şekilde saklamalısınız.”

İHA

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