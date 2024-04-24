Bebek doğar doğmaz bu hediyeleri anneye veriyorlar. Devlet vatandaşına böyle bakıyor

Kaynak: Haber Merkezi Züleyha Öncü
Bebek doğar doğmaz bu hediyeleri anneye veriyorlar. Devlet vatandaşına böyle bakıyor
Amerika’da doğum yapan Türk kadının doğum sonrası kaldığı oda, aldığı hizmet ve ihtiyacı kapsamında devlet tarafından verilen hediyeler dikkat çekti. Kaydedilen video akıllara "Amerika bizi kıskanıyor" diyen vatandaşları getirdi.

Amerika’da doğum yapan Türk bir vatandaş, yaşadığı doğum sürecini, hastanede kendisine verilen hizmeti ve kaldığı odayı anlattığı bir video çekti.

Hastaneye ilk olarak sancısı olduğu için gittiğini anlatan vatandaş, kendisini hemen içeriye almadıklarını sancısının 4 saniye de 1’e düşünce odaya aldıklarını belirtti. Doğum sonrası için hastane çantası hazırladığını belirten vatandaş, çantaya gerek kalmadığını, Amerika’daki hastanenin tüm ihtiyaçlarını verdiğini söyledi.

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AMERİKA'DAKİ HASTANEDE AKLINIZA GELEBİLECEK HER ŞEY VARDI

Türk vatandaş Amerika’daki hastanenin doğumdan sonra kendisine verdiği ürünleri şu sözlerle anlattı, “Zıbınlar, göğüs pompası, 4 5 paket yeni doğan bezi, Anne için tek kullanımlık çamaşırlar, Burun pompası, biberon yıkama fırçası, kremler, şampuanlar, diş macunu, diş fırçası, havlular, sepetler, çoraplar, şapkalar su mataraları, yastıklar, aklınıza gelebilecek her şey vardı”

BEBEK KAÇIRMA OLAYLARINA ÇİPLİ ÖNLEM

Öte yandan doğum olur olmaz bebeğinin ayağına çip takıldığını ifade eden vatandaş, bu çipin olası bebek kaçırma olaylarının önüne geçilmesi için takıldığını söyledi.

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TÜRKİYE'DEKİ HASTANELERİN VERDİĞİ HİZMET ELEŞTİRİLDİ

Türk vatandaşın Amerika’da yaptığı doğum ve aldığı hizmet sosyal medyada gündem olurken, bazı sosyal medya kullanıcıları Türkiye’deki hastane kalitesiyle Amerika’daki hastanelerin kalitesini karşılaştırarak Türkiye’deki hastanelerin hizmet kalitesinin düşüklüğünü eleştirdi.

İşte videonun altına gelen bazı yorumlar,

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