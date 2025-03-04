Bebek katili Öcalan’ı karşısında titreten Orgeneral! 5 dakika bile sürmedi…

Terör örgütü PKK’nın silahlarını bırakması konusunda iktidarın yaptığı çağrı olumlu sonuçlandı. Bebek katili Öcalan, açıklamasının ardından PKK, silahları ‘koşullu’ olarak bıraktıklarını duyurdu. Sözcü’de Saygı Öztürk’ün araştırma haberine göre; teröristlerin 1999’da nasıl sınır dışına ‘koşulsuz’ olarak çıkarıldığını ortaya çıkardı. Bu konudaki tüm görüşmenin 5 dakika bile sürmediği, teröristbaşı Öcalan’ın talimatı esas duruşta dinleyip yerine getirdiği aktarıldı. Bunu yapan ise orgeneral Necati Özgen.

SAYGI ÖZTÜRK O ANLARI PAYLAŞTI

Sözcü’de Saygı Öztürk, bebek katili Öcalan’ın Türkiye getirilmesinden sonra, yıllarca mücadele verdiği terör örgütü PKK’nın başı olan Öcalan’ı, Harp Akademileri Komutanlığı döneminde görmek isteyen Orgeneral Necati Özgen, iki generalile birlikte İmralı’ya gittiğini belirtti. Necati Özgen ile teröristbaşı Öcalan arasında geçen o anları Öztürk, paylaştı.

TERÖRİSTBAŞININ KARŞISINDA TİTREDİĞİ ORGENERAL

Özgen ile teröristbaşı Öcalan arasında şu konuşma geçti:

- Özgen: Dağdaki silahlı adamların senin sözünü dinler. Onları en kısa zamanda yurtdışına göndereceksin.

-Teröristbaşı: Nereye göndereyim?

- Nereye göndereceksen gönder.

- Komutanım, biraz destek lazım.

- Bizden destek mestek yok. En kısa sürede göndereceksin. Senin emrini dinler ve bunu yaparlar.

- O konuda gayret edeceğim.

"15 GÜN SONRA TERÖRİSTLER SINIR DIŞINA GÖNDERİLDİ"

Türkiye topraklarında bulunan teröristlerin, 1 Eylül 1999’dan itibaren Kuzey Irak’a geçmeye başladığını söyleyen yetkili, “İmralı’da, Abdullah Öcalan’ın odasının havalandırmasında tarihi bir olay yaşandı ve o konuşmadan 15 gün sonra teröristler Abdullah Öcalan’ın talimatıyla sınır dışına gönderildi. Abdullah Öcalan’ın kafasında teröristleri sınır dışına göndermek var mıydı, yoksa komutanın bu uyarısından sonra mı karar verdiğini bilemiyorum. Teröristlerin gidişi önemli bir rahatlama yarattı. Ancak, o dönemden yararlanılıp yapılması gerekenler yapılmamış olacak ki tekrar Türkiye’ye dönmüşlerdi.”