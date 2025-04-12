Bebek katili Öcalan’ın Erdoğan ve Bahçeli’den istediği 13 şart ortaya çıktı!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin teröristbaşı meclise gelsin, silahları bıraktığını açıklasın çağrısı ile başlayan süreçte geçtiğimiz aylarda DEM heyeti ile teröristbaşı görüşmesinde, beklenen açıklama gelmişti. Ancak terör örgütünden şartlı bırakma cevabı gelmişti. Son olarak DEM heyeti siyasi partilerin ardından 13 yıl sonra bir ilk olan Erdoğan ile görüşme gerçekleştirdi. DEM heyetinin, görüşmede Erdoğan’ın önüne sunduğu 13 madde ise belli oldu.

13 YIL SONRA BİR İLK GERÇEKLEŞMİŞTİ

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, DEM Parti İmralı heyeti ile Beştepe'de bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşme 1 saat 25 dakika sürdü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, en son 12 Haziran 2012’de, Selahattin Demirtaş ve Gültan Kışanak ile Başbakanlık ofisinde kabul etmişti. Beştepe'de yapılan görüşmeden fotoğraflar paylaşıldı. Basına kapalı gerçekleştirilen görüşmede, AKP Genel Başkanvekili Efkan Ala ile MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın da yer aldığı görüldü.

GÖRÜŞME SONRASI İLK AÇIKLAMA: ÇOK DAHA UMUTLUYUZ

Görüşme sonrası ilk açıklama ise heyette yer alan Sırrı Süreyya Önder'den gelmişti Önder, A Haber'e yaptığı açıklamada, 'Çok pozitif bir görüşme oldu. Çok daha umutluyuz" demişti. DEM Parti'den yapılan açıklamada ise “Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve heyetiyle yaptığımız görüşme, son derece olumlu, yapıcı, verimli ve geleceğe dair umut verici bir atmosferde gerçekleşti. Heyetimiz ve partimiz önümüzdeki süreçte daha da güçlü bir irade ve özenle Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı’nı hayata geçirmek için çalışmalarına devam edecektir” ifadelerini kullanılmıştı.

DEM HEYETİNDEN ERDOĞAN VE BAHÇELİ’DEN 13 İSTEK

Sözcü’de yer alan haberde Bahçeli ile başlayan sürece ilişkin, DEM heyetinin görüşmede Erdoğan’a sunduğu 13 istek şu şekilde;

1 Öcalan’ın tecridi kadırılsın, İletişim özgürlüğü güvence altına alınsın.

2 PKK'nın silahsızlandırma süreci için özel bir yasa çıkarılsın.

3 Eşit ve özgür yurttaşlık ilkesi yasalarla güvence altına alınsın.

4 Demokratik Dönüşüm ve Barış Kanun Teklifi hazırlansın.

5 Hasta tutuklular salıverilsin.

6 Barış süreci için Meclis'te özel yetkili bir komisyon kurulsun.

7 TBMM Başkanı tüm partilerle görüşerek uzlaşı metni hazırlasın.

8 Belediyelerdeki kayyum uygulaması son bulsun

9 Cezaevindeki belediye başkanları serbest bırakılsın, tutuksuz yargı-lansın ve göreve iade edilsin.

10 Umut hakkı yasa teklifleri gündeme alınsın.

11 Örgütlenme özgürlüğünün önündeki engeller kaldırılsın.

12 Yürürlükteki Terörle Mücadele Kanunu değişsin.

13 AİHM ve Anayasa Mahkemesi kararları mutlaka uygulamaya alınsın.