Bebek lakaplı seri katil yakalandı

Kolombiya polisi, Bebek lakaplı Rodriguez’in, Los de la M isimli suç örgütü adına çalıştığını ve bölgede korku salan bir grup suikastçıyı yönettiğini açıkladı. İddiaya göre Rodriguez, 23 Temmuz’da eski sevgilisi Deyvy Jesus’un pusuya düşürülüp öldürülmesini planladı. Eski sevgilisine bir para anlaşmazlığını çözmek bahanesiyle buluşma teklif eden Rodriguez, olay yerine gelen iki motosikletli saldırganın silahlı saldırısıyla Jesus’u öldürttü.

Yerel kaynaklara göre Rodriguez, suç kariyerini genişleterek bölgede daha fazla etki yaratmaya çalışıyordu. Polis, onun yanı sıra suç ortağı olduğu iddia edilen Paula Valentina Joya Rueda (24) ve “Leopoldo” lakaplı başka bir kişiyi de tutukladı. Operasyonda, bir tabanca ve bir revolver ele geçirildi. Yetkililer, bu silahların son cinayetlerde kullanılıp kullanılmadığını araştırıyor.

SUÇ ÖRGÜTLERİNE BÜYÜK DARBE

Kolombiya Magdalena Medio Polisi’nden Yarbay Mauricio Herrera, Rodriguez ve suç ortaklarının yakalanmasının bölge halkında huzur yarattığını belirtti. Herrera, “Bu tutuklamalar, cinayetlerden sorumlu suç yapılarının çökertilmesi yolunda önemli bir adım” dedi.

Bölgedeki suç oranlarının yüksek olduğu biliniyor. Bucaramanga’da her üç günde bir cinayet işlendiği ve şehrin 1,3 milyonluk nüfusuyla dikkat çektiği ifade ediliyor.

HUKUKİ SÜREÇ DEVAM EDİYOR

Rodriguez ve suç ortaklarının hangi suçlamalarla yargılanacağı henüz açıklanmadı. Yerel halk, “Bebek” lakaplı suikastçının tutuklanmasının, bölgedeki diğer suç yapılarına karşı daha geniş çaplı operasyonların başlangıcı olmasını umut ediyor.

Polis, Rodriguez’in işlediği suçlar hakkında yeni delillere ulaşmak için soruşturmayı derinleştiriyor. Çetenin diğer üyelerinin de tespit edilmesi için operasyonların süreceği bildirildi.