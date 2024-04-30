Bebek sahibi aileleri kahreden haber

Kaynak: Haber Merkezi
Bebek sahibi aileleri kahreden haber
Bebek bezleri ve mamalar, son bir yılda enflasyonun etkisiyle rekor bir artış gösterdi.

Bebeği olan aileler için en temel ihtiyaç maddesi olan bez ve mama fiyatları enflasyonun da etkisiyle son dönemde çok yükseldi.

Bu artış, birçok ailenin bütçesini zor durumda bıraktı.

İşte güncel bebek bezi ve mama fiyatları:

BEBEK BEZLERİ FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Sleepy naturel junior külot bez 24 adet: 79.25 TL

Molfix jumbo bebek bezi 24 adet: 120 TL

Evy baby midi bebek bezi 30 adet: 123.65 TL

Prima yenidoğan bebek bezi 34 adet: 315 TL

BEBEK MAMALARI FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Aptamil 1 bebek sütü 0-6 ay 400 gr: 347.90 TL

Bebelac 2 devam sütü 6-9 ay 400 gr: 184.90 TL

Eti cicibebe bebek büsküvisi 172 gr: 25 TL

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