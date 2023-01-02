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Bebek'te lüks tekne battı

Beşiktaş Bebek Sahili'nde iskelede demirli olan lüks tekne su alarak battı. Tekne, içindeki su boşaltıldıktan sonra vinç ile kurtarıldı

Haber Giriş: 2 Ocak 2023 Pazartesi - 03:54
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Bebek Sahilinde su alan lüks tekne battı

Bebek'te lüks tekne battı
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İstanbul Beşiktaş'ta iskelede demirli olan lüks tekne, henüz belirlenemeyen nedenle su alarak battı. Tekne içindeki su boşaltıldıktan sonra uzun süren çalışmaların ardından vinç yardımı ile kurtarıldı.

Olay, dün saat 17.30 sıralarında Bebek Mahallesi, Bebek Sahili'nde meydana geldi. İskelede demirli olan Aran isimli 15 metrelik lüks tekne henüz belirlenemeyen bir nedenle su almaya başladı.

Yaklaşık bir saat içinde batan geminin kurtarılması için çalışma başlatıldı. Vinç yardımıyla sudan çıkarılan teknenin içine dolan su ise tahliye edildi.

Teknenin neden battığı yapılacak olan incelemenin ardından belirlenecek. (DHA)

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