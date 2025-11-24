Son dönemde hızla yayılan ve ebeveynlerin bebeklerini çok erken yaşta katı veya hazır gıdalarla besleme eğilimi, dünya sağlık otoriteleri ve beslenme uzmanları tarafından masaya yatırıldı.

Uzmanlar, kolaylık arayışıyla başlayan bu tercihin, bebeğin ilerideki beslenme düzenini ve metabolik sağlığını geri dönülmez şekilde etkilediği konusunda uyarılarda bulundu.

HAZIR GIDALARIN YÜKSELİŞİ VE KRİTİK DÖNEM

Harvard Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden Pediatrik Beslenme Uzmanı Dr. Eleanor Schmidt, son araştırmaların bu konuya ciddi bir ışık tuttuğunu belirtti.

Dr. Schmidt, altı aydan önce ek gıdaya başlamanın, özellikle de yüksek tuz, şeker ve koruyucu içeren hazır çorba veya pürelerle başlamanın, bebeklerin damak tadı gelişimini olumsuz etkilediğini ve ileride obezite riskini artırdığını ifade etti.

Dr. Schmidt, "Hazır gıdaların çekici lezzetleri, bebeklerin doğal, tek bileşenli gıdalara olan ilgisini erken yaşta azalttı. Bu durum, yalnızca besin alımını değil, aynı zamanda sağlıklı beslenme alışkanlıklarının kalıcı olarak yerleşmesini de engelledi" dedi.

BİLİŞSEL GELİŞİM VE SİNDİRİM SİSTEMİ TEHDİDİ

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından desteklenen ve The Lancet Global Health dergisinde yayımlanan kapsamlı bir bilimsel çalışma, altı aydan önce ek gıdaya geçiş yapan bebeklerin bilişsel gelişim skorlarında belirgin düşüşler gözlemledi.

Bu çalışmanın baş araştırmacılarından olan ve Londra Hijyen ve Tropikal Tıp Okulu'ndan Prof. Dr. David Miller, bebeğin sindirim sisteminin altı aydan önce anne sütü veya formül mama dışında bir besini tam olarak işlemek için yeterli olgunluğa erişmediğine dikkat çekti. Prof. Dr. Miller, "Bağırsak mikrobiyotasının kritik gelişme dönemi, gereksiz ve işlenmiş gıdalarla sekteye uğratıldı. Bu, ilerleyen yaşlarda alerji, diyabet ve kronik sindirim problemlerine zemin hazırladı," şeklinde konuştu.

DSÖ'DEN KÜRESEL TAVSİYE: ALTINCI AY KURALI

Uluslararası Pediatri Kurumu (IPA) yetkilileri, ebeveynlere bir kez daha DSÖ'nün tavsiyesine uyma çağrısı yaptı. Buna göre, ilk altı ay sadece anne sütü verilmesi ve ek gıdaya altıncı ayın sonunda başlanması, bebek sağlığı için kritik önem taşıyor.

Uzmanlar, hazır gıdalara olan kolay erişimin cazibesine kapılmak yerine, ebeveynlerin bebekleri için taze ve besleyici seçeneklere yönelmesinin hayati bir gereklilik olduğunu ve bu alışkanlığın acilen terk edilmesi gerektiğini vurguladı.