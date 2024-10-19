Bebeklerin katledildiği hastaneye kilit vuruldu!

İstanbul'da bebek ölümlerine neden olan Yenidoğan Çetesi soruşturmasında adı geçen Özel Reyap Hastanesi'nin ruhsatı iptal edildi.

ÖZEL REYAP HASTANESİ'NE MÜHÜR VURULDU

İstanbul'da bebekleri anlaşmalı hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağladığı ve ihmali davranışlarla ölümlerine neden olduğu iddia edilen "Yenidoğan Çetesi" soruşturmasında adı geçtiği iddia edilen hastanelerden Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bulunan Özel Reyap Hastanesi'nin ruhsatı iptal edildi. Hastanenin ruhsatının iptal edilmesiyle birlikte hastalar taburcu edilecek.

NE OLMUŞTU?

İstanbul'da bebekleri anlaşmalı hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlamak ve ihmali davranışlarda bulunmak amacıyla ölmelerine neden olan çete yapılan operasyon ile çökertildi. Çete hakkında hazırlanan fezlekenin ardından Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iddianame de geçtiğimiz günlerde tamamlandı. İddianame değerlendirilmesi amacıyla Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Ayrıca örgüt lideri Fırat Sarı ve örgüt yöneticisi İlker Gönen hakkında 324 yıl 3 aya kadar hapis cezası talep edilen iddianamenin detayları da paylaşılmıştı. Son olarak Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Yenidoğan çetesi soruşturmasında 47 şüphelinden 22'sinin tutuklandığını dün açıklamıştı.