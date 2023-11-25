Bebeklerin öksürüğünün nasıl kesileceği ortaya çıktı

“Bebeklerde öksürüğün nedenleri ve tedavisi nelerdir?” sorusuna yanıt arayan birçok ebeveyn vardır. Öksürük, bebeklerin solunum yollarını temizlemek için doğal bir reflekstir, ancak bazen ciddi bir hastalığın belirtisi de olabilir. Bu nedenle, öksürüğün şiddeti, süresi ve eşlik eden diğer semptomlar dikkatle gözlemlenmelidir.

Öksürüğe neden olan hastalıklar arasında soğuk algınlığı, grip, bronşit, zatürre, alerji, astım, kistik fibrozis ve kızamık sayılabilir.

Bebeklerde öksürüğün tedavisi, öksürüğün nedenine bağlı olarak değişir. Bazı durumlarda, öksürük kendiliğinden geçebilir ve herhangi bir ilaç gerektirmez. Ancak, öksürük uzun sürerse, yüksek ateş, hırıltılı solunum, halsizlik, iştahsızlık gibi belirtiler eşlik ederse veya öksürük kanlı veya yeşilimsi balgamla birlikte gelirse, mutlaka bir doktora başvurulmalıdır. Doktor, öksürüğün nedenini teşhis etmek için fizik muayene, kan testi, balgam kültürü, göğüs röntgeni gibi tetkikler yapabilir ve uygun ilaçları reçete edebilir. Bebeklere asla reçetesiz öksürük şurubu verilmemelidir, çünkü bu ilaçlar ciddi yan etkilere neden olabilir.

Bebeklerde öksürüğü önlemek için de bazı önlemler alınabilir. Bunlar şunlardır:

- Bebeklerin soğuk havalarda korunmaları sağlanmalıdır.

- Özellikle kış mevsimlerinde taze sebze ve meyveler tüketmeleri sağlanmalıdır.- Yeterli

miktarda sıvı tüketmesine özen gösterilmeli.

- Bebeklerin bulunduğu ortam düzenli olarak havalandırılmalıdır.

- Bebeklerin yanında sigara tüketilmemelidir.

- Uyumadan önce bebeğin boğazını yumuşatmak için ılık bir şeyler verilmelidir. Süt salgı oluşumunu artırdığı için 6 aylıktan büyük bebeklere süt yerine pekmez verilebilir.